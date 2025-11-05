Juan José Tuñón, canónigo archivero de la Catedral: "El Arca Santa es el gran tesoro de la ciudad de Oviedo"

"Hemos organizados unos encuentros que sirven para recordar una fecha que tuvo un peso trascendental para Oviedo, la apertura del Arca Santa en 1075, cuando la ciudad se convirtió en un lugar de paso fundamental". Juan José Tuñón, canónigo archivero de la Catedral, coordina un ciclo de conferencias en torno a la reliquia que arrancó este miércoles en Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), con los profesores de la Univesidad de Oviedo María Álvarez Fernández y Álvaro Solano Fernández-Sordo. Las ponencias por el 950 aniversario del arca nacen, explica Tuñón, “para divulgar la historia y situar todo en su contexto correcto porque el Arca Santa es el gran tesoro de la ciudad de Oviedo”.

Dentro del Arca se hallaron numerosas reliquias, entre ellas fragmentos atribuidos a la Cruz de Cristo, el Santo Sudario de Oviedo y diversos objetos relacionados con santos del cristianismo primitivo. Su apertura consolidó la fama de Oviedo como centro de peregrinación en el norte de la Península Ibérica. “El descubrimiento de las reliquias proyectó el nombre de la ciudad a todos los niveles y supuso el primer paso de la relación con el Camino de Santiago”, explicó Tuñón, haciendo un breve repaso de la repercusión que tuvo el hallazgo en su época.

“Tiempo de reliquias: la época de Alfonso VI”, fue el título que eligieron María Álvarez y Álvaro Solano para el estreno del ciclo. “Las ponencias que tenemos preparadas giran en torno a tres áreas fundamentales en las que queremos profundizar: historia, arqueología y documentación”, concreta Tuñón.

Los encuentros se celebrarán cada miércoles de noviembre y el primero de diciembre, en el salón de actos del RIDEA, siempre a las 19.00 horas, salvo la última, que será a las 18.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El propio Juan José Tuñón cerrará la serie de conferencias que él mismo coordina. Su charla estará centrada en la parte documental de los hallazgos y se celebrará en el archivo de la Catedral. “Despedir el ciclo en el archivo de la catedral es un privilegio. Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer de manera directa documentos con un valor histórico incalculable”, concluyó, remarcando el punto fuerte que distingue su intervención.

Las ponencias que completan la programación

El 12 de noviembre intervendrá Miguel Calleja Puerta, también de la Universidad de Oviedo, con la charla «Un tesoro revelado: memoria escrita de apertura del Arca Santa». Una semana después, el 19 de noviembre, Otilia Requejo Pagés, del Museo de la Iglesia en Asturias, ofrecerá la conferencia «Alfonso VI en el Oviedo del siglo XI. Testimonios arqueológicos». El 26 de noviembre tomará la palabra Isabel Ruiz de la Peña González, de la Universidad de Oviedo, con la ponencia «Poder y patrocinio femenino en el románico asturiano».

El ciclo se cerrará el miércoles 3 de diciembre con la intervención de Juan José Tuñón que hablará sobre «El relicario de Oviedo en la documentación catedralicia». Esta última sesión se celebrará en el Archivo de la Catedral de Oviedo. Por motivos de aforo, será necesario confirmar asistencia previa en el correo institucional.