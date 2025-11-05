Llega a los centros educativos de Oviedo un programa para promover la actividad física

La Fundación España Activa impulsa en Oviedo una campaña destinada a fomentar la práctica de actividad física en colegios durante el curso escolar. La capital regional será este año la sede de la iniciativa «Actívate por una vida mejor», que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y que se enmarca en un programa de alcance nacional que va recorriendo en cada edición distintas ciudades de España con el propósito de impulsar hábitos de vida activos y saludables entre la población infantil y juvenil.

La presentación del proyecto se celebró en el salón de plenos del Consistorio. En esta edición, por el momento, seis centros educativos se han sumado a la iniciativa. Son los colegios La Ería, San Pedro de los Arcos, Germán Fernández Ramos, La Corredoria y Auseva Maristas y el IES Leopoldo Alas Clarín. En ellos se llevarán a cabo talleres y acciones formativas orientadas a promover la actividad física y los hábitos de vida saludables entre el alumnado.

Las dos entidades trasladaron su compromiso con la prevención del sedentarismo. La concejala de Educación, Conchita Méndez, indicó que «esta será una de las acciones que se puede englobar dentro del programa que vamos a desarrollar a lo largo del próximo año tras ser elegida Oviedo Ciudad Europea del Deporte 2026».

La gran fiesta del deporte

Esta es, señaló la edil, «una afirmación del compromiso que tiene Oviedo con los valores del deporte, con la vida activa y con la salud. Desde el Ayuntamiento de Oviedo creemos firmemente en la importancia de educar en los hábitos de vida saludables y por eso entendemos que esta iniciativa que promueve la Fundación Activa España ayuda a que los niños comprendan que la actividad física no solo mejora su salud, sino que también favorece su desarrollo personal y emocional». Todo el proyecto, añadió, «va a concluir el próximo 4 de junio con la gran fiesta del deporte».

Alberto García, director general de la Fundación España Activa, resaltó que «la actividad física mejora la concentración, el bienestar emocional y el rendimiento escolar». Con este proyecto «queremos ofrecer herramientas prácticas para que moverse vuelva a ser algo natural, divertido y parte esencial del día a día». Para fomentar la práctica deportiva, indicó, «hemos redactado dos guías, una dirigida a los alumnos y otra a profesores y a familias».

Desde Fundación España Activa se destaca que los últimos estudios alertan de que más del 70 % de los niños y adolescentes en España no alcanzan la cantidad mínima de ejercicio físico recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijado en 60 minutos diarios de actividad moderada o vigorosa. Los datos apuntan a que la situación es «especialmente preocupante entre las niñas, ya que solo el 22 % cumple con la recomendación, y entre los adolescentes, de los cuales cuatro de cada cinco no realizan suficiente actividad física», trasladan.

Indican, además, que España se mantiene entre los países europeos con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil. "Más de un tercio de los menores de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso", según el Estudio Aladino de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).