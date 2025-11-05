"La novena", en la Filarmónica, con un concierto para piano a cuatro manos

La sociedad Filarmónica de Oviedo ofrece esta tarde, a las 19.45 horas, el primero de los dos conciertos que tiene programados para el mes de noviembre. Esta cita, que constituye el décimo quinto concierto del año y el 2.095 en la historia de la centenaria institución, cederá todo el protagonismo a los pianistas Sylvia Torán y Ramón Grau en una velada subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinada por la Fundación EDP y el diario LA NUEVA ESPAÑA.

Los pianistas, habitules del teatro Filarmónica, han desarrollado un interesante proyecto con la socidad musical ovetense para interpretar la integral de las sinfonías de Beethoven en diferentes adaptaciones para piano a cuatro manos. En esta ocasión, el programa estará compuesto por una obra que supone una de las piezas más emblemáticas de la historia de la música: la "sinfonía número 9 en Re menor", op. 125 "coral" del genio de Bonn. Estructurada en cuatro movimientos, esta sinfonía supuso todo un hito en la historia de la música al incluir en el "finale" una parte coral conocida por todo el mundo que ha sido elevada a la categoría de himno de la Unión Europea.

Sylvia Torán posee una gran trayectoria en el panorama artístico desde que comenzara sus estudios musicales con tan solo 6 años. Ha recibido numerosas becas y galardones, como el primer premio del Concurso Internacional "Masterplayers" de Lugano (Suiza), actuando en algunas de las salas de concierto más prestigiosas de todo el mundo en Europa, Estados Unidos, Iberoamérica, Oriente Medio y Australia. Entre su repertorio predilecto se encuentra precisamente la producción beethoveniana, ya que en 2007 realizó una exitosa ejecución de la integral de los conciertos del compositor alemán en el monasterio de El Escorial.

Por su parte, Ramón Grau ha participado en numerosos concursos nacionales, como el de "Juventudes Musicales" (Granada), el XXV Concurso Nacional de Piano "Marisa Montiel" y "Villanueva del Rosario" y el XI Concurso Peninsular de Piano "Real Club Náutico de Vigo", logrando en estos últimos el máximo galardón. Ha ofrecido numerosos recitales en Madrid, Sevilla, León o Córdoba y es pianista repetidor del teatro de La Zarzuela. Desde 2013 ha formado un dúo camerístico con Sylvia Torán.

Para esta velada musical, de en torno a una hora de duración, las entradas se encuentran a la venta, al precio de 22 euros, en la página web de la Sociedad Filarmónica de Oviedo.