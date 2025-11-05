Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo acoge desde el jueves su sexto festival internacional del videoclip

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Oviedo

Oviedo se prepara para acoger, entre el jueves y el sábado de esta semana, la sexta edición del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO), que vuelve a convertir la ciudad en punto de encuentro para creadores, músicos y realizadores. El certamen amplía este año su presencia en la capital asturiana con actividades en la Sala Tribeca, la Lata de Zinc y Kuivi Almacenes, además de en el Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN), consolidándose como el único festival dedicado al videoclip en España.

La sección oficial contará con ocho producciones procedentes de países como Italia, Francia, EE UU, Polonia, Kenia y España, mientras que la Sección Jóvenes Valores y la Sección Asturias reunirán una veintena de trabajos que se proyectarán en los Cines Embajadores este sábado.

La realizadora valenciana Joana Colomar Palazón recibirá el Premio Mujer, Democracia y Videoclip, en reconocimiento a una trayectoria que incluye colaboraciones con artistas como Jorge Drexler, C. Tangana, Amaia o Natalia Lafourcade. La entrega del galardón tendrá lugar el jueves, a las 19.00 horas, en el Cislan, donde Colomar mantendrá un encuentro con el público.

El festival se completa con tres charlas de profesionales como Jorge Rojas, Claudia Barral y el colectivo universitario Cineclub del Milán, además de una agenda musical con los conciertos de De Fem, Rata Negra y Pablo Pablo.

Organizado por la promotora cultural Focu, FIVO cuenta con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, RTPA y el Instituto Asturiano de la Juventud, y la colaboración de la Universidad de Oviedo y el CIFP Cislan.

TEMAS

Petición unánime del Pleno de Oviedo para que el Estado duplique la ayuda a la Ópera

"La novena", en la Filarmónica, con un concierto para piano a cuatro manos

Las tendencias toman el Filarmónica con la Asturias Fashion Week: así fue el desfile de la pasarela asturiana

El plan de derribos en la zona del Rayo coge ritmo

La Universidad de Oviedo acoge una exposición sobre Michael Ende por el trigésimo aniversario de su muerte

Centenares de parados buscan una oportunidad en la feria del empleo de Oviedo: "Muchos nunca han hecho una entrevista de trabajo"

Robo en la habitación del cura: así se coló una mujer para sustraer 1.250 euros de la Casa Sacerdotal de Oviedo

