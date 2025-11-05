"Plumitas" sigue explorando su barrio en Oviedo: "Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco"

No es la primera vez, y parece que tampoco será la última, que esta pava real se deja ver por las calles que rodean el Auditorio Príncipe Felipe. La Calle Pérez de la Sala es su zona más concurrida, pero, esta mañana, se quedó dormida en la cornisa de la primera planta de un edificio situado en la Calle Pérez de Ayala, justo encima de la cafetería "El Encuentro". Los peatones hacían una pequeña parada para fotografiar esta estampa tan curiosa; sin embargo, los vecinos del barrio, algunos tomando tranquilamente el café en la terraza del bar, ya lo viven con normalidad.

La sospecha de que nunca regresa al Campo San Francisco cada vez está más extendida entre la vecindad de esta zona de Oviedo y situaciones como la de hoy refuerzan esa teoría. Hoy se le "pegaron las sábanas" en la ventana de un primero en la calle perpendicular al Auditorio. "Al principio venía días sueltos, pero desde el verano se le ve muchos días por aquí. Creo que duerme en el instituto; además, a los críos les encanta y le dan de comer. Hay una niña que comparte su bocadillo con ella", señaló Falo Martínez, vecino del barrio, que apoda a esta ave "Plumitas".

Los vecinos, lejos de asustarse o mostrar rechazo por sus visitas esporádicas, aseguran que ya están acostumbrados a su presencia, la consideran “una más” y destacan que “no molesta a nadie con sus paseos”. "Se pasea por las terrazas de los bares de la calle buscando los restos de las tapas que no se come la gente. Se ve que está muy a gusto por aquí; debió de discutir con los otros pavos reales que viven en el Campo San Francisco", comentó Martínez, dándole un toque de humor a la situación.

Lo cierto es que, hayan discutido o no, los pavos reales de Oviedo son "nómadas". En los últimos tiempos, es más común encontrarte con un ejemplar por la calle que en el propio Campo San Francisco, de donde escapan por el bullicio y el movimiento de personas. El propio entorno del Campo San Francisco, la calle Marqués de Pidal, la tranquila y peatonal González del Valle o incluso Uría son lugares comunes para toparse con ellos.

La visión municipal

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón Pando, explica la situación de los pavos reales ovetenses. "La realidad es que en el parque no hay prácticamente ninguno; escapan y tampoco tiene sentido ponerles una valla, no sería justo para el animal. Dan sus paseos, pero es un problema que tenemos que solucionar. Hay que tratarlos con mucho cuidado y no tenemos especialistas preparados para capturarlos y devolverlos a su lugar", concluyó.