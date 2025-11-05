El PSOE denuncia que el presupuesto de Oviedo para 2026 consolida los recortes en política social e igualdad

La concejala socialista Marisa Ponga ha denunciado este miércoles que el anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo para 2026 "mantiene los recortes en materia social e igualdad" y “confirma la falta de compromiso del equipo de gobierno con las personas más vulnerables”.

Según explica Ponga, las nuevas cuentas reflejan 39.000 euros menos en transferencias corrientes destinadas a servicios sociales respecto al ejercicio anterior. “Los lemas del PP sobre el apoyo al tercer sector o sobre no dejar a nadie atrás se quedan en propaganda: los números dicen lo contrario”, reprochó.

Ponga calcula que, una vez descontadas las inversiones, el gasto real en programas sociales cae casi 400.000 euros y se queda en 8,6 millones, frente a los 9 millones del presupuesto vigente. “No se refuerza la Atención Social Primaria ni se crean nuevas plazas de personal. Es un modelo que centraliza y aleja la atención de los barrios”, afirmó.

La edil también critica que las ayudas de emergencia social siguen un 18 por ciento por debajo de los niveles de 2023 y alerta de un descenso del 13 por ciento en el programa de Incorporación Social, que acumula un recorte del 52 por ciento desde 2019. “Se debilita el tejido asociativo y se castiga a las entidades que sostienen la red solidaria de Oviedo”, lamenta la socialista.

En materia de igualdad, Ponga reprocha al gobierno de Alfredo Canteli que mantenga el área “subordinada a los servicios sociales” y con una dotación “claramente insuficiente”. El "ligero" aumento de unos 31.000 euros, dijo, “es meramente simbólico y no refuerza programas clave contra la violencia machista o por la igualdad real”.

Ponga denuncia también que el presupuesto de 2026 mantiene "el fuerte recorte en cooperación al desarrollo", con una reducción cercana al 50 por ciento respecto a 2023. “El Ayuntamiento ha perdido toda sensibilidad internacional y ni siquiera prevé ayudas de emergencia”, señala.