Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE denuncia que el presupuesto de Oviedo para 2026 consolida los recortes en política social e igualdad

La concejala Marisa Ponga alerta de una reducción cercana a los 400.000 euros en los programas de asistencia y de un deterioro progresivo del apoyo municipal a las familias vulnerables

La edil socialista Marisa Ponga.

La edil socialista Marisa Ponga. / LNE

Félix Vallina

Félix Vallina

La concejala socialista Marisa Ponga ha denunciado este miércoles que el anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo para 2026 "mantiene los recortes en materia social e igualdad" y “confirma la falta de compromiso del equipo de gobierno con las personas más vulnerables”.

Según explica Ponga, las nuevas cuentas reflejan 39.000 euros menos en transferencias corrientes destinadas a servicios sociales respecto al ejercicio anterior. “Los lemas del PP sobre el apoyo al tercer sector o sobre no dejar a nadie atrás se quedan en propaganda: los números dicen lo contrario”, reprochó.

Ponga calcula que, una vez descontadas las inversiones, el gasto real en programas sociales cae casi 400.000 euros y se queda en 8,6 millones, frente a los 9 millones del presupuesto vigente. “No se refuerza la Atención Social Primaria ni se crean nuevas plazas de personal. Es un modelo que centraliza y aleja la atención de los barrios”, afirmó.

La edil también critica que las ayudas de emergencia social siguen un 18 por ciento por debajo de los niveles de 2023 y alerta de un descenso del 13 por ciento en el programa de Incorporación Social, que acumula un recorte del 52 por ciento desde 2019. “Se debilita el tejido asociativo y se castiga a las entidades que sostienen la red solidaria de Oviedo”, lamenta la socialista.

En materia de igualdad, Ponga reprocha al gobierno de Alfredo Canteli que mantenga el área “subordinada a los servicios sociales” y con una dotación “claramente insuficiente”. El "ligero" aumento de unos 31.000 euros, dijo, “es meramente simbólico y no refuerza programas clave contra la violencia machista o por la igualdad real”.

Ponga denuncia también que el presupuesto de 2026 mantiene "el fuerte recorte en cooperación al desarrollo", con una reducción cercana al 50 por ciento respecto a 2023. “El Ayuntamiento ha perdido toda sensibilidad internacional y ni siquiera prevé ayudas de emergencia”, señala.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
  2. ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
  3. Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
  4. Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
  5. El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
  6. Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
  7. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  8. Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas

"Plumitas" sigue explorando su barrio en Oviedo: "Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco"

"Plumitas" sigue explorando su barrio en Oviedo: "Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco"

El PSOE denuncia que el presupuesto de Oviedo para 2026 consolida los recortes en política social e igualdad

El PSOE denuncia que el presupuesto de Oviedo para 2026 consolida los recortes en política social e igualdad

La Audiencia obliga a un banco a devolverle 110.000 euros a un cliente de Oviedo por una hipoteca multidivisa

La Audiencia obliga a un banco a devolverle 110.000 euros a un cliente de Oviedo por una hipoteca multidivisa

Santi Cazorla encabeza el cartel de la gran recogida del Banco de Alimentos de Asturias, en la que se esperan recoger 300.000 kilos de comida

Santi Cazorla encabeza el cartel de la gran recogida del Banco de Alimentos de Asturias, en la que se esperan recoger 300.000 kilos de comida

Las fuertes rachas de viento obligan a cerrar los principales parques de Oviedo

Las fuertes rachas de viento obligan a cerrar los principales parques de Oviedo

Vox acusa al Ayuntamiento de Oviedo de dejar sin subvenciones a los clubes deportivos pequeños

Vox acusa al Ayuntamiento de Oviedo de dejar sin subvenciones a los clubes deportivos pequeños

Oviedo acoge desde el jueves su sexto festival internacional del videoclip

Petición unánime del Pleno de Oviedo para que el Estado duplique la ayuda a la Ópera

Petición unánime del Pleno de Oviedo para que el Estado duplique la ayuda a la Ópera
Tracking Pixel Contents