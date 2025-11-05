Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tendencias toman el Filarmónica con la Asturias Fashion Week: así fue el desfile de la pasarela asturiana

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

La Asturias Fashion Week celebró este martes su 18.ª edición en el Filarmónica, con un lleno absoluto y un marcado carácter solidario a favor de la iniciativa "El Ángel de Javi", destinada a apoyar el tratamiento médico de un niño ovetense. La pasarela, organizada por Lourdes Iglesias, directora de Rassim’s Modelos, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, a través del área que dirige la concejala Leticia González. Durante la gala se presentaron las colecciones de ocho firmas asturianas –entre ellas N20, Gales Moda Hombre, Marian Vaquero y 7 Rosas– que mostraron la diversidad y calidad del sector regional. La velada incluyó un sincero homenaje a 7 Rosas, un establecimiento emblemático ubicado en la calle La Lila, al que se reconoció su trayectoria y contribución al comercio ovetense.

