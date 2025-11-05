Las tendencias toman el Filarmónica con la Asturias Fashion Week: así fue el desfile de la pasarela asturiana
La Asturias Fashion Week celebró este martes su 18.ª edición en el Filarmónica, con un lleno absoluto y un marcado carácter solidario a favor de la iniciativa "El Ángel de Javi", destinada a apoyar el tratamiento médico de un niño ovetense. La pasarela, organizada por Lourdes Iglesias, directora de Rassim’s Modelos, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, a través del área que dirige la concejala Leticia González. Durante la gala se presentaron las colecciones de ocho firmas asturianas –entre ellas N20, Gales Moda Hombre, Marian Vaquero y 7 Rosas– que mostraron la diversidad y calidad del sector regional. La velada incluyó un sincero homenaje a 7 Rosas, un establecimiento emblemático ubicado en la calle La Lila, al que se reconoció su trayectoria y contribución al comercio ovetense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- Atropella a una niña en Oviedo, se baja a ver cómo está y se marcha dejando en tierra a su acompañante
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- Osos a escasos doce kilómetros de la calle Uría de Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza