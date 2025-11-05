Vox acusa al Ayuntamiento de Oviedo de dejar sin subvenciones a los clubes deportivos pequeños

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo solicita una revisión urgente de las bases reguladoras de las subvenciones deportivas. Según sostiene la formación, en el informe de concesión de 2025 se refleja que hay ocho clubes que han quedado excluídos por no alcanzar la puntuación mínima a pesar de que la partida presupuestaria no se ha agotado.

El Ayuntamiento ha concedido este año 106 ayudas por casi un millón de euros, "pero el propio informe de concesión de la concejalía de Deportes reconoce que ocho entidades quedaron fuera por no alcanzar la puntuación mínima", explica la portavoz de Vox en el Consistorio. Sonsoles Peralta advierte de que estas exclusiones "afectan sobre todo a clubs pequeños o de reciente creación que no pueden justificar elevados gastos previos en licencias, arbitrajes o desplazamientos" y que sólo benefician a clubes deportivos ya consolidados. "Esto no es de recibo. No estamos cuestionando a los clubs que han recibido subvención, todos hacen una labor encomiable. Pero, sí pedimos revisar un sistema que sólo premia a quien ya tiene medios mientras deja fuera a quienes empiezan o tienen menos recursos. El PP de Canteli dice que lo está valorando, pero sigue sin dar un paso al frente", dice Peralta.

La portavoz de Vox se explica con ejemplos. "Casos como el del Club Balonmano Vetusta, que cuenta con una gran cantera, evidencian que el sistema actual penaliza a los que más apoyo necesitan por no disponer de un histórico económico que les permita competir en igualdad de condiciones", señala. Por todo ello, desde Vox Oviedo solicitan "que se lleve a cabo una profunda revisión del sistema de puntuación, así como la creación de una línea de ayuda específica para clubs de nueva creación o sin recursos previos". Según Sonsoles Peralta, "es urgente diseñar una convocatoria que garantice que no se queden clubs fuera, por rigidez burocrática y sobre todo cuando hay dinero suficiente como este año".