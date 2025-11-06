El himno de la música convence en el concierto de la Sociedad Filarmónica

La Sociedad Filarmónica de Oviedo ofreció anoche el primero de los dos conciertos programados para el mes de noviembre con una de las obras más emblemáticas de la historia de la música: la "Sinfonía número 9 en Re menor" op. 125 de Beethoven. Los intérpretes -Sylvia Torán y Ramón Grau- son conocidos del público ovetense, ya que hace varias temporadas emprendieron un ambicioso proyecto para ofrecer, en el teatro de la calle Mendizábal, las nueve sinfonías de Beethoven mediante transcripciones para piano a cuatro manos. Este plan, precisamente, culminó ayer con la interpretación de la "Novena".

La velada musical, subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA, comenzó mediante unas explicaciones acerca de la propia obra a cargo de Torán, y dejó notables resultados artísticos gracias al trabajo de ambos músicos.

Equilibrados y precisos, se mostraron espacialmente sincronizados en los cambios de intensidad, aportando el carácter adecuado al dramático "Molto vivace" pero recreándose también en el lirismo que encierra el tercer número ("Adagio molto e vivace"). No obstante, sería en el archiconocido "Finale" donde el tándem brillaría de forma especial. Torán y Grau enlazaron sus manos en el teclado para desmadejar las intrincadas texturas beethovenianas que, en esta ocasión, aglutinan el papel de orquesta sinfónica, coro y cuarteto solista.

Finalmente, tras poco más de una hora de concierto (sin pausa), el público -en la asistencia media habitual- premió con numerosos aplausos el despliegue de ambos músicos.