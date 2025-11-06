Los jesuitas estrenan escuelina en Asturias

Puesta de largo oficial en el colegio San Ignacio de Oviedo para el primer ciclo de Infantil (niños menores de tres años) autorizado por la consejería de Educación en Asturias fuera de la red pública de las escuelinas. «Se trata de una apuesta valiente para extender a las familias un proyecto educativo de calidad y excelencia demostrado», celebróIván Mirón, el director general de la Fundación Educativa Jesuitas del Noroeste, en el estreno simbólico de una iniciativa que echó a andar en septiembre pasado con 26 niños de uno y dos años.

La presentación en sociedad del primer ciclo de Infantil corrió a cargo de Gonzalo Lasa, director del San Ignacio, quien destacó «el impulso» que dio a esta iniciativa José Manuel Guerrero, coordinador de los colegios de los jesuitas ya jubilado, que tampoco se quiso perder el acto. Mirón, por su parte, subrayó «la valentía» de apostar por una iniciativa que «no deja de ser una manera de complicarse la existencia, porque no es nada sencilla ya que tiene una serie de particulares muy específicas respecto al resto de enseñanzas colegiales». Y manifestó la importancia que entraña para los jesuitas de Oviedo «completar un proyecto educativo desde la más primera infancia hasta los 18 años y el bachillerato».

Los jesuitas de Oviedo empezaron trabajar en este proyecto educativo hace más de dos años, formalizaron la solicitud en la consejería de Educación en marzo de 2024 y recibieron la luz verde justo un año después para recibir a los primeros niños en el arranque de este curso. Un portavoz de la consejería de Educación confirmó que el San Ignacio «es el primer centro privado de Infantil 0-3», aunque precisó que hay otras dos solicitudes en fase de tramitación en Siero y Gijón, respectivamente. «Para mí es un regalo», reconoció Ana Rodríguez Prado,que se formó en el SanIgnacio desde la etapa infantil hasta que acabó el bachillerato y ahora liderará la implantación de este nuevo ciclo. «Toda mi carrera profesional ha sido en el ciclo 0-3 , vengo de la pública y para mí supone una gran oportunidad», manifestó Ana Rodríguez, quien hizo las veces de cicerone en la visita «a nuestro mini mundo» para conocer las nuevas instalaciones del San Ignacio, que tienen a los más pequeños como protagonistas.

La puesta de la largo simbólica de la primera escuela infantil de la red privada contó también con la asistencia de representantes de las empresas que participaron en las obras de las nuevas instalaciones, que incluyen, además, la cubierta de 650 metros cuadrados de pistas deportivas.

Aspiración a ciclo concertado

El director del colegio, Gonzalo Lasa, atendió a los medios al final del acto y precisó que este ciclo «todavía no es concertado en Asturias», aunque espera que en un futuro pueda tener ese carácter, «como ha sucedido en otras autonomías, donde se implantó inicialmente como privado».