Una mirada social y civil al «legado religioso de Oviedo»

Un compendio en 1.268 páginas que se pueden ver en el teléfono móvil, la tablet o el ordenador es el fruto de «Patrimonio religioso de la ciudad de Oviedo», un libro digital gratuito en el que participan treinta y tres personalidades de distintos ámbitos de la sociedad asturiana.

Desde el arzobispo, Jesús Sanz Montes, hasta la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, pasando por el expresidente autonómico , Juan Luis Rodríguez-Vigil o el actual, Adrián Barbón, participan en esta obra coral que tiene como hilo conductor la reivindicación del rico patrimonio religioso de Oviedo, que atesora un legado de más de mil años de historia,

La presentación del libro tuvo ayer como escenario el monasterio benedictino de las Pelayas y contó con la presencia de Adrián Barbón; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, además de la abadesa, Sor Rosario del Camino Fernández-Miranda, que ejerció de anfitriona. Todos ellos han contribuido a esta obra, promovida por la asociación «Asturias Actual», que preside Jesús Manuel Bordás. El historiador, catedrático y sacerdote, Javier Fernández Conde; la doctora en Historia del Arte, Isabel Ruiz de la Peña; el ingeniero Víctor González Marroquín y el cronista oficial de Parres, Francisco José Rozada, entre otros, también han puesto su grano de arena en este libro digital.