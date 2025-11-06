Oviedo estrenará nuevos "iconos de la Navidad": un cielo estrellado y un árbol gigante a la entrada de la ciudad
La decoración festiva pondrá el foco en la plaza de la Cruz Roja, donde se alzará la estructura luminosa de 20 metros, y en la renovada avenida de Galicia
El Ayuntamiento ultima los preparativos para encender la Navidad con una iluminación "elegante e innovadora" que pondrá el acento en dos zonas de la ciudad recién renovadas: la avenida de Galicia y la plaza de la Cruz Roja. No en vano, el espacio urbano que recibe a quienes llegan a la ciudad desde la autopista acogerá en el gran símbolo de bienvenida navideña. Allí se levantará un árbol luminoso de 20 metros de altura que el Ayuntamiento quiere convertir en el "icono de la Navidad ovetense" y que "será referencia visual para vecinos y visitantes".
La avenida de Galicia, tras su reciente renovación, también adquirirá un protagonismo especial durante la Navidad. La iluminación realzará su nueva configuración con arcos luminosos a ambos lados de la mediana, creando un corredor visual que guiará la mirada hacia el centro de la vía. Los árboles lucirán mallas de luz cálida y las farolas incorporarán motivos verticales que reforzarán la sensación de continuidad y dinamismo. "La iluminación navideña de Oviedo se ha convertido en los últimos años en una referencia en Asturias y en elemento tractor de visitantes en estas fechas", señala Nacho Cuesta, el concejal responsable del área de Alumbrado.
Además de las zonas con más actividad comercial y el resto de la ciudad, el Consistorio también decorará con mimo la plaza del Ayuntamiento. Este espacio se transformará en un auténtico cielo estrellado gracias a decenas de bolas plateadas hinchables de distintos tamaños –algunas de hasta dos metros de diámetro– que quedarán suspendidas sobre la plaza, "creando una atmósfera envolvente, luminosa y ligera". Estas esferas se combinarán con estrellas planas y tridimensionales, aportando dinamismo y profundidad al conjunto. En el centro de la plaza se instalará un cono luminoso de 12 metros, que actuará como eje visual y punto focal de la decoración, "reforzando la perspectiva del espacio y convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de la Navidad ovetense".
Las calles Peso y Cimadevilla prolongarán esta ambientación con la repetición de bolas suspendidas y motivos estrellados, creando "un recorrido coherente y armonioso" que conducirá al visitante hasta el corazón de la plaza. "Seguimos en la misma línea que en años anteriores, con una decoración elegante y alejada de colores estridentes y con muchos elementos especialmente pensados para los pequeños de la casa", dice Nacho Cuesta.
