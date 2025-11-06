Así será el encendido de las luces con el que Oviedo dará la bienvenida a la Navidad el próximo 28 de noviembre

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto fecha para darle la bienvenida a la Navidad con otra noche mágica. El tradicional encendido de las luces que decoran la ciudad se celebrará el viernes 28 de noviembre en el inicio de la calle Uría –concretamente entre La Escandalera, San Francisco, Fruela y Santa Cruz–, un enclave que en los últimos años se ha convertido en punto de encuentro para miles de personas dispuestas a disfrutar por todo lo alto del arranque de las fiestas. «Oviedo ya se ha consolidado como una de las grandes capitales navideñas del país, en gran medida gracias al esfuerzo y el trabajo para que en nuestra ciudad se viva una auténtica Navidad», asegura el alcalde.

El acto del encendido, previsto para las ocho de la tarde, contará con un espectáculo itinerante, actuaciones infantiles y la música de un grupo de versiones, que pondrán ritmo y alegría a una de las citas más esperadas del calendario local, una fiesta que se celebrará por cuarto año consecutivo. El alcalde, Alfredo Canteli, será el encargado de accionar el botón que iluminará las principales calles y plazas, acompañado, como es tradición, de niños y niñas del municipio. «Estamos terminando de cerrar todas las actuaciones, pero estamos seguros de que van a volver a ser un éxito y de que ese día volverá a ser una auténtica fiesta», aseguran fuentes municipales. Ese mismo día abrirá el mercadillo, la pista de hielo y las actividades infantiles y hosteleras del Bombé, entre otros escenarios.

Incentivo económico

Desde el Ayuntamiento destacan que este evento se ha convertido «en un auténtico revulsivo para el comercio y la hostelería», además de un punto de encuentro que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes. La Concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, ultima los preparativos para que la ciudad luzca en todo su esplendor.

El centro urbano volverá a transformarse con grandes figuras de luz, árboles decorativos y estructuras luminosas que convertirán Oviedo en un gran escenario al aire libre. Entre los elementos más llamativos de esta edición destacan un imponente árbol en La Escandalera, el pasillo de luz de la calle Pelayo y las esculturas brillantes del paseo de Los Álamos, que prometen ser protagonistas de miles de fotografías.

Con este gran encendido, Oviedo dará el pistoletazo de salida a una temporada de ilusión, música y ambiente festivo que se extenderá hasta después de Reyes, consolidando a la capital asturiana como referente de las celebraciones invernales de la cornisa cantábrica. «Este evento ha conseguido lo que pretendíamos, que Oviedo sea un hervidero de gente disfrutando de la época más especial del año y posicionando nuestra ciudad como referente en el norte de España», afirma Canteli.