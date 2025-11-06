La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones

La Universidad de Oviedo quiere deshacerse de un piso de más de 100 metros cuadrados ubicado en el centro de la capital asturiana y lo acaba de poner en venta. Se trata de una vivienda situada en un noveno de la calle Arzobispo Guisasola, número 10. Tiene una superficie útil de 100,38 metros cuadrados, tres dormitorios, salón-comedor, un baño y galería.

El Consejo de Gobierno acordó el 29 de julio de 2024 la enajenación mediante subasta pública de esta vivienda, que actualmente estaba vacía y "sin previsión de darle un uso institucional", generando en consecuencias "gastos innecesarios y un progresivo deterioro que repercute negativamente en su valor patrimonial". El inmueble, construido en el año 1963 y que fue comprada en tiempos de Vicente Gotor, estuvo un tiempo alquilada.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) publicó este jueves el anuncio de la Universidad de Oviedo de subasta del piso. El inmueble consta de los siguientes espacios: "distribuidor de acceso con armario empotrado, salón-comedor, dormitorio principal con armario empotrado, baño completo, dormitorio doble, galería, cocina-comedor, dormitorio de servicio y tendedero no accesible". La vivienda carece de trastero y de plaza de garaje.

Precio de salida

El precio de partida de la subasta son 237.300 euros y se fija una fianza provisional de 47.460 euros. Podrán participar en la puja "todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil sobre capacidad general para toda clase de contratos y, en particular, para el contrato de compraventa". La oferta económica "se realizará al alza, con presentación de la oferta en archivo electrónico, sin que pueda ser inferior a la cantidad fijada por la Universidad de Oviedo", según consta en la documentación.

Plazos

El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días naturales, contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Bopa. Es decir, a partir de este viernes. El acto público de apertura de proposiciones se celebrará de forma telemática. Los interesados al acto deberán enviar un correo electrónico a seccion.contatacion@uniovi.es, solicitando el acceso a la sesión.

Las visitas a la vivienda se realizarán con el personal técnico del Servicio de Infraestructuras de la Universidad de Oviedo en la fecha y hora que se anuncie. Puedes acceder al pliego de condiciones y toda la documentación a través de este enlace.