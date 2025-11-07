Más de 4.000 niños de Oviedo participan en las actividades de homenaje a Ángel González

La Concejalía de Educación, a través del área de Bibliotecas, mantiene en marcha un amplio programa de actividades dirigido al alumnado de infantil y primaria del municipio para acercarles la obra y la figura de Ángel González, el poeta ovetense más universal, en el marco de los actos conmemorativos de su centenario.

Dentro del Programa de Actividades Complementarias, más de 4.000 niños y niñas de colegios del municipio están participando durante este otoño en representaciones de títeres y talleres literarios inspirados en la vida y la obra del autor, como este viernes fue el caso de los alumnos del centro José Luis Capitán de Colloto. El objetivo, según destaca la concejala de Educación, Lourdes García, es «acercar la poesía a los más pequeños de una forma lúdica y sensible, despertando su curiosidad por los grandes nombres de la literatura».

Entre las actividades destaca la presentación del libro «Poemas para mirar despacio. Ángel González: poesía para leer con los ojos abiertos» de la editorial Pintar-Pintar, una obra concebida especialmente para el público infantil como homenaje al poeta. El volumen, ilustrado por Marina Buxó y con selección de textos a cargo de María Rosa Serdio y Susana Rivera, viuda del autor, propone una lectura pausada y estética de los versos de González.

La concejalía de Educación encargó esta edición especial para el centenario, y ya se han distribuido 700 ejemplares en los centros educativos del municipio. La edil Lourdes García destaca «el éxito de participación y la magnífica acogida por parte de los colegios» y subraya que «estas actividades literarias son una forma lúdico-didáctica de acercar a nuestro alumnado a las figuras universales de nuestras letras».