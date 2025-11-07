Benjamin Appl y James Baillieu, en la apertura de las Jornadas de Piano
J. M.
Las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni", que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, alzarán el telón este domingo, a las 19.00 horas, con un recital en homenaje al gran barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau, considerado uno de los mejores intérpretes de lied de la historia, por el centenario de su nacimiento.
El barítono Benjamin Appl y el pianista James Baillieu repasarán los principales acontecimientos de la vida de Fischer-Dieskau a través los lieder de compositores como Franz Schubert, Albert y Klaus Fischer-Dieskau, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Aribert Reimann, Piotr Ilich Chaikovski, Eduard Künneke, Hanns Eisler, Edvard Grieg, Benjamin Britten, Carl Loewe, Clara Schumann y Carl Maria von Weber.
El programa, titulado "For Dieter: The Past and The Future", abordará su infancia, los años de soldado durante la Segunda Guerra Mundial, el regreso a Berlín, los primeros pasos de su carrera internacional, su vida conyugal, el nacimiento de sus hijos y sus amistades y vida social. Todo ello con una banda sonora conformada por lieder y canciones.
El barítono Benjamin Appl, último alumno de Dietrich Fischer-Dieskau, pondrá voz a una velada musical de más de hora y media de duración. Appl recibió el premio "Gramophone" al Joven Artista del Año en 2016 y ha colaborado con orquestas de primer nivel, como la Royal Concertgebouw, la Filarmónica de Oslo, la de Múnich, la Gewandhaus de Leipzig, la NHK Symphony, la Orquesta de Filadelfia y la Staatskapelle Dresden. Además, ha trabajado con directores como Mäkelä, Nézet-Séguin y Thielemann y, el curso pasado, fue artista en residencia con la Royal Liverpool Philharmonic.
James Baillieu es uno de los pianistas de lied y música de cámara más destacados de su generación. Ha ofrecido recitales por todo el mundo y ha colaborado con cantantes e instrumentistas entre los que figuran Jamie Barton, Ian Bostridge, Allan Clayton, Louise Alder, Tara Erraught, Lise Davidsen, los cuartetos Elias y Heath, Dame Kiri te Kanawa, Adam Walker y Pretty Yende.
Las entradas para asistir a la inauguración las Jornadas de Piano se pueden adquirir, al precio de 14 euros (patio de butacas) y 12 euros (anfiteatro) en la taquilla del teatro Campoamor, abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe la misma tarde del concierto, desde las 17.00 hasta las 19 horas, y en la página web municipal de venta de localidades.
