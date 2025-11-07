Christie hace florecer el Barroco en los Conciertos del Auditorio

La segunda entrega de los Conciertos del Auditorio, ayer en Oviedo, planteó un viaje al Barroco francés de la mano de una de las formaciones más importantes en la interpretación historicista: "Les arts florissants". El conjunto, fundado y dirigido por William Christie, ofreció dos óperas de Charpentier –"Les arts florissants" y "La descente d’Orphée aux enfers"– en una versión semiescenificada, a cargo de Marie Lambert-Le Bihan y Stéphane Facco, que convenció al numeroso público asistente.

Los músicos estuvieron acompañados por una decena de intérpretes líricos procedentes de "Le jardin des voix", la academia barroca de la agrupación de Christie para jóvenes cantantes fundada en 2002, que ofrecieron unas notables prestaciones a nivel vocal y escénico en ambas obras. Completaron el eleonco cuatro bailarines, que ejecutaron con brillantez la coreografía diseñada por Martin Chaix, sumiendo al Auditorio en una atmósfera sugerente y repleta de expresividad.

Esta nueva cita musical del ciclo organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA se enmarca en una gira que, además de la capital del Principado, incluye, en España, a Valencia y Barcelona y que conmemora los ochenta años de Christie, una ocasión propicia para festejar el esplendor barroco desde una óptica fresca y actualizada.

La primera de las óperas interpretadas ayer, que da nombre a la formación instrumental, recrea la disputa entre las artes y opta por presentar a los cantantes con un vestuario contemporáneo que funcionó perfectamente, a pesar de la ausencia de sobretítulos que entorpeció el seguimiento de la acción.

Los cantantes, galardonados en la 12.ª edición de "Le jardin des voix", lucieron sus facultades vocales, con timbres pulidos y bien trabajados, bien empastados en los números de conjunto.

Tras la pausa, el Auditorio acompañó a Orfeo (Richard Pittsinger) en su bajada al infierno para rescatar a su amada, Eurídice (Camille Chopin). Con su expresivo lirismo, consiguió el beneplácito de Plutón (Kevin Arboleda-Oquendo), en una escena minimalista, pero ciertamente efectiva, que convenció a los asistentes.

Fueron, en definitiva, dos horas de velada de un gran nivel musical que el público agradeció con ovaciones, redoblando sus aplausos cuando Christie, leyenda viva del repertorio barroco, saludó en solitario a los asistentes.