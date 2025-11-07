La Fiscalía pide 4 años de cárcel para cada uno de los dos detenidos con casi 90 kilos de hachís en Oviedo

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno de los dos acusados detenidos el pasado mes de septiembre en Oviedo con casi 90 kilos de hachís, una cantidad de droga que la justicia valora en 165.000 euros. A raíz de este caso, el ministerio público ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Los procesados fueron detenidos el pasado 15 de septiembre. Los dos hombres, de nacionalidad marroquí, entraron a Oviedo desde la autopista A-66 por la Plaza de Castilla en un Volkswagen Touran. Al llegar a la cidad, la Guardia Civil, que les venía siguiendo, detectó que comenzaban a realizar maniobras evasivas y se percató de que entraban con el vehículo en el aparcamiento de una conocido supermercado de Montecerrao y que se iban sin realizar ninguna compra. A la salida del establecimiento, "continuaron adoptando medidas de seguridad por la misma calle", recoge el escrito de la Fiscalía.

El registro

La actitud de los ahora procesados motivó la intervención de la Guardia Civil, que al registrar el vehículo y, a plena vista, localizaron entre el asiento del conductor y los asientos traseros 10 paquetes de cinta adhesiva de color marrón con aproximadamente un kilogramo de resina de cannabis cada uno. Analizada las sustancias, se obtuvo un total de 87.827 gramos de resina de cannabis que en el mercado ilícito al que los acusados iban a destinarlas, "hubieran alcanzado un valor de 165.699 euros". Los acusados llevaban además 130 euros en efectivo.

Los acusados ya se encuentran privados de libertad por esta causa. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en forma de sustancias que no causan grave daño a la misma en cantidad de notoria importancia, y solicita que se condene a cada acusado a 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y multa de 174.000 euros, con un día de privación de libertad por cada 100 euros no satisfechos.

No se interesa la sustitución de la pena privativa de libertad que pueda llegar a recaer por la de expulsión del territorio nacional ante la necesidad de ejercer efecto disuasorio en la comisión de delitos contra la salud pública.