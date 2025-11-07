El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja

El grupo Masaveu es ahora mismo el mejor posicionado para llevar a cabo la obra de remodelación integral del parking de la Escandalera y asumir después la gestión de un aparcamiento que la empresa dirigió durante medio siglo, desde 1973 hasta septiembre de 2023 y cuyo manejo aún mantiene merced a una prórroga. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer la adjudicación del estudio de viabilidad del proyecto a la empresa Aparcamientos de Asturias S. A. –filial de Masaveu– una decisión que le permite al grupo tomar la delantera en la carrera por hacerse con la futura concesión. Aunque el proyecto de obra y de explotación tiene que salir a concurso, Masaveu ya parte con "algunos puntos más" que otros competidores. "Eso lo establece la ley. Quien realiza el estudio de viabilidad parte con ventaja", explica el concejal Nacho Cuesta.

No en vano, haber elaborado el estudio de viabilidad le permite a Masaveu conocer los supuestos, estimaciones de costos, ingresos proyectados, análisis de riesgos o necesidades técnicas de un proyecto que el grupo estaría dispuesto a asumir y que se alinea con la idea municipal para ese parking. Aparcamientos de Asturias plantea un diseño con tres plantas y un total de 565 plazas destinadas a coches, furgonetas, bicicletas y patinetes. La propuesta fue seleccionada como la más ventajosa entre las tres recibidas tras valorar las "mejoras técnicas, económicas y funcionales" incluidas en su oferta.

El procedimiento fue impulsado por la concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, que dirige Nacho Cuesta, dentro de los pasos previos a la futura tramitación del contrato de concesión de obra. En cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento abrió un periodo de audiencia pública de dos meses para recibir propuestas de posibles interesados. Tres empresas presentaron estudios: Saba Aparcamientos S.A., Empark Aparcamientos y Servicios S.A. y Aparcamientos de Asturias S.A. Tras analizar la documentación aportada, la Junta de Gobierno optó "por esta última por su mayor aportación de valor y su compromiso con la modernización del espacio".

Entre los elementos más destacados de la propuesta seleccionada por el Ayuntamiento figura la preinstalación integral de electrificación para todas las plazas, un canon anual de 40.000 euros a favor del Ayuntamiento y la asunción del coste de la obra en el mosaico del Paseo de los Álamos, que incluye el levantamiento y acopio de sus piezas para su correcta conservación. Además, la empresa aporta un anteproyecto de aparcamiento que servirá como base de referencia para el desarrollo posterior del proyecto técnico.

El estudio elaborado por Aparcamientos de Asturias S. A. plantea la construcción de un aparcamiento subterráneo de tres plantas, manteniendo la huella del equipamiento actual. La primera planta contaría con una mayor altura libre, lo que permitirá acoger servicios innovadores de movilidad y nuevas fórmulas de uso del espacio urbano.

Entre ellas, se contemplan zonas para carsharing (alquiler de coches, motos o patinetes), acceso de camiones, almacenes para reparto de última milla y un hub de servicios de movilidad. Las plantas subterráneas 2 y 3 se destinarían al aparcamiento propiamente dicho, con plazas adaptadas a distintos tipos de vehículos y necesidades de los diferentes usuarios.

El concepto de hub de movilidad –ya implantado con éxito en ciudades como Madrid– define un espacio en el que conviven diversos servicios que favorecen una movilidad más sostenible, compartida y electrificada. Estos espacios buscan facilitar la conexión entre distintos modos de transporte, impulsar la recarga de vehículos eléctricos y optimizar la actividad logística urbana, reduciendo emisiones y mejorando la eficiencia de los desplazamientos en el centro de las ciudades.

Bajas emisiones

Desde el Ayuntamiento se subraya que este proyecto se enmarca en la estrategia de transformación del modelo de movilidad urbana y en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el anillo central de Oviedo. La reforma del aparcamiento de la Escandalera aspira a convertirse en un intercambiador urbano de referencia, que no solo ofrezca plazas de estacionamiento, sino también servicios vinculados a la movilidad eléctrica y compartida, reforzando el papel del centro como espacio accesible, moderno y sostenible.

En esta línea, se plantea la reorganización del tráfico en superficie, de tal modo que los cambios sirvan para potenciar el transporte público frente al privado y todo tipo de medidas sostenibles que restrinjan el tráfico tradicional. La idea de los responsables municipales es convertir La Escandalera y todo su entorno en territorio para los peatones y que el aparcamiento se convierta en un punto en el que pueda dejarse el coche para después tener acceso desde allí a los autobuses públicos, taxis u otro tipo de transportes más limpios. El Ayuntamiento quiere extender el área peatonal no sólo al paseo de Los Álamos sino también al entorno del teatro Campoamor, aparte de Uría y a otras zonas adyacentes.