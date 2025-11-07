El grito desesperado de los vecinos de un barrio de Oviedo: "Menos tontería y más pediatra"

Colloto tiene precedentes de salir a la calle para conseguir mejoras sanitarias. Primero, lucharon a capa y espada para conseguir un centro de salud en mejores condiciones que el anterior. Les llevó una década alcanzar su objetivo y vieron cómo las nuevas instalaciones entraban en funcionamiento en 2018. Siempre hubo un pediatra, pero en junio el profesional sanitario pidió el traslado. Desde entonces, el médico acude a las instalaciones de forma esporádica. "Los trabajadores no nos saben detallar qué día pasa consulta". Así lo explica Nuria Cuartas, una de las vecinas de la localidad y que este viernes encabezó la concentración a la que acudieron más de 150 personas. Niños, padres y abuelos se unieron para exigir que haya un sanitario fijo. "Si un niño tiene gripe, fiebre o cualquier enfermedad, nos derivan al centro de salud de La Corredoria, la Lila o las urgencias del HUCA. Estamos saturando otros puntos porque aquí no hay un doctor fijo y tenemos adscritas 900 cartillas de vecinos del concejo de Oviedo y Siero".

Los traslados conllevan varios problemas. Los vecinos de Colloto llevan años luchando para que se establezca una línea del TUA que una el HUCA con la localidad. "Hay abuelos, que por ejemplo, no se pueden desplazar con sus nietos al médico. Tampoco hay comunicación directa con el HUCA". A ello se suma que muchas familias eligieron esta zona para vivir por "los servicios de calidad que había", pero ahora se encuentran con este problema. "Esta situación se debe a la falta de previsión por parte del Principado. No nos pueden decir que nos vayamos arreglando mientras falta el pediatra", cuenta Cuartas mientras el resto de vecinos gritaba "menos tontería, más pediatra". También lucieron carteles en los que se pudo leer "que venga un pediatra" o "Colloto exige que la infancia no sea invisible".

Entre los asistentes a la concentración estuvieron el concejal delegado de Servicios Básicos de Oviedo, Daniel Tarrio; los concejales de Siero Juan Luis Berros (PP) y Silvia Tarano (Podemos) y la diputada regional del PP Beatriz Polledo. Esta última dijo que es un "derecho" que haya un pediatra en el centro de salud de Colloto. "Necesitamos que esta situación se resuelva porque es absolutamente vengonzoso lo que está pasando". También añadió que hay problemas con los médicos de atención primaria. Cuartas explicó que uno está de baja de larga duración, otra doctora está a punto de jubilarse y temen que todo el trabajo acabe recayendo en un solo sanitario. "No se cubren las bajas ni las vacaciones, este centro de salud es un absoluto cuadro", añadió la popular.

Esta situación será debatida la semana que viene en la comisión de Salud de la Junta General del Principado. El PP preguntará a Concepción Saavedra por esta situación. "Queremos que la consejera dé explicaciones y que nos diga qué va a pasar". También defendió Polledo que la situación sanitaria en Asturias es "precaria" por culpa de la gestión de Adrián Barbón.