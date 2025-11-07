Los grupos de la oposición en Oviedo acusan al PP de «dejar en manos privadas» el parking de La Escandalera

PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo se han puesto de acuerdo para criticar al equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli por «dejar en manos privadas» la obra de ampliación del parking de La Escandalera. Los dos partidos de izquierdas cargaron contra el PP tras conocer que el grupo Masaveu es el mejor posicionado para realizar la obra y continuar con la gestión del aparcamiento una vez que los populares han elegido su propuesta entre otras opciones –tres plantas y 565 plazas– al adjudicarle el estudio de viabilidad.

Juan Álvarez, concejal socialista, sostiene que el aparcamiento de La Escandalera, una vez finalizada la concesión, «es patrimonio municipal», y que «no hay ninguna razón para volver a entregarlo a un negocio» privado. «Se trata de un equipamiento y un espacio público que podría solucionar otras carencias de la ciudad, una oportunidad para gestionar desde lo público pensando en las necesidades de la ciudadanía ovetenses», defiende el socialista. «En lugar de eso, a Canteli solo se le ocurre lo que ya había: un aparcamiento privado y para el mismo concesionario», afirma Juan Álvarez.

Zona de Bajas Emisiones

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, asegura que la postura del PP respecto al parking de La Escandalera «es un escándalo y un despropósito». Llamazares argumenta sus críticas. «Que el Ayuntamiento, que es una institución pública, ponga en manos de una empresa privada la reordenación del centro de Oviedo es muy grave», señala. «Y aún es peor que lo haga que lo haga con un proyecto que es contradictorio a la Zona de Bajas Emisiones y con al plan de movilidad», añade.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, prefiere ser «cauta». «Este estudio de viabilidad es un primer paso dentro de un proceso largo, del que todavía quedan por aclarar muchas incógnitas», dice. "Su ejecución, si llega a realizarse, supondrá años de obras y un importante trastorno para el tráfico rodado en el centro de Oviedo, agravado además por la imposición de la Zona de Bajas Emisiones en ese mismo entorno", dice Peralta. "Oviedo necesita un plan de movilidad adaptado a las necesidades reales de los ovetenses y un equipo de gobierno que centre sus esfuerzos en el interés general, no en obras faraónicas que dejan de lado lo realmente urgente para los vecinos del municipio", subraya.