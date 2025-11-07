¿Cuántos habitantes tiene Oviedo? El tirón de los inmigrantes lleva a marcar nuevo récord de población

Oviedo va de récord en récord de población. La capital asturiana volvió a romper el techo de habitantes hasta los 226.954, son 82 vecinos más que en agosto cuando se alcanzaron 226.872 residentes. Estos datos se deben en parte a que la población inmigrante ya supone el 10,81% del total de los habitantes en el concejo. En total, hay 24.573 empadronados extranjeros, 198 más que hace dos meses. En otras palabras, uno de cada diez moradores nació otro país y si todos ellos viviesen en un barrio, sería el más populoso superando los 20.300 ciudadanos que hay en La Corredoria.

Así lo detallan las estadísticas del padrón municipal fechadas a 31 de octubre y en las que se concreta que la nacionalidad colombiana es la predominante con 4.010 personas. Le sigue de lejos la venezolanos con 2.583 compatriotas, los rumanos con 2.033 y los paraguayos con 1.431. Marroquíes hay 1.255, 1.180 ucranianos, 909 peruanos y 889 cubanos. También residen 831 brasileños, 787 rusos, 754 senegaleses, 618 ecuatorianos, 583 argentinos y 501 chinos.

Por barrios, La Corredoria continúa siendo el que más vecinos tiene. Desde agosto ganó 49 residentes; no obstante, la parte norte del centro es la que más creció en todo este tiempo con 76 vecinos. Otra de las zonas donde se observa un crecimiento alto es La Florida, la parte sur del Centro (22), Olivares (21), Parque de Invierno (20), Trubia (15), Naranco-Este (14), Olloniego (13), el Centro-este (12) y Montecerrao y Pumarín con 10 vecinos más cada uno. La mayoría de las partes en las que se divide la geografía carbayona, aumentan el número de vecinos; sin embargo, Vallobín pierde 82 residentes. La Argañosa 53.

El equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, tiene un ambicioso objetivo de lograr los 230.000 habitantes antes de las próximas elecciones municipales. Es decir, las previsiones que manejan es que Oviedo puede sumar 3.046 habitantes en los dos años que quedan hasta los comicios de 2027 .