El mercado del centro de Oviedo que se lleva todas las miradas: "Es una cita importante"

Se ha convertido ya en una cita tradicional de noviembre. Semana arriba -en las otras dos ediciones se celebró coincidiendo con el puente de Todos los Santos- semana abajo, la calle Gil de Jaz se llena de azabache. Un evento en la que participan seis artesanos llegados de varios puntos de la región. La iniciativa es idea de la concejalía de Economía, liderada por Leticia González, y de su cuenta corre la instalación de las casetas así como las vitrinas de cristal para que los clientes puedan ver con todo lujo de detalles estas piezas que conquistan a todos los ojos. "Hemos tenido ventas desde primera hora", cuenta Miguel Franganillo que regenta un taller con su mismo nombre en Gijón.

Esta es la tercera edición en la que participa y resalta que este mercado se lleva a cabo en unas "fechas adecuadas". El verano es un momento en el que las iniciativas se suceden; sin embargo, con la llegada del otoño, las citas bajan. "Esta feria organizada por el Ayuntamiento es un buen escaparate", cuenta para a renglón seguido detallar que las pulseras, las pendientes y los colgantes son los artículos más demandados. Hay que los compra para sí mismos y hay quien aprovecha esta iniciativa para adelantarse a los regalos navideños.

La crisis de los azabacheros

No obstante, los azabacheros no están pasando por un buen momento. Hay mucha escasez de esta piedra y, por consecuencia, muchos talleres están cerrando sus puertas ante la falta de relevo generacional. Una situación que obliga a disolver la asociación Acebache cuando acaba de cumplir un cuarto de siglo de vida.

Su presidente en funciones, el propietario del taller La Salamandra (Bimenes), Pedro Villanueva, explica que "siempre trabajamos por la conservación y la promoción del azabache", pero la falta de apoyo les ha obligado a bajar la persiana. "Uno de los factores que nos ha llevado a esta situación es la promesa incumplida de la apertura de una mina que nos ayudaría a resolver los problemas de abastecimiento". Otro de los problemas es que no existe una enseñanza oficial para saber manejar esta piedra. "En nuestro oficio se va perdiendo el conocimiento y, también, la forma de transmitir cómo se trabaja".

Pérdida de cuatro citas

Todo ello, les ha llevado a tomar esta drástica decisión no sin antes ponerlo en conocimiento del gobierno del Principado. "En la actualidad, nos encontramos en trámites de disolución, faltan por resolver algunas cuestiones legales, y los dominios de nuestras páginas web se las hemos cedido de forma gratuita a la consejería de Innovación para evitar usos fraudulentos". También con este paso, se perderán varias iniciativas que venían organizando desde hace muchos años como los cuatro mercados monográficos que por el verano tenían lugar en Tazones, Ribadesella, Llanes y Cabrales.

Hasta el domingo

A partir de ahora, los talleres seguirán participando de forma individual en las iniciativas que organizan otras instituciones como es el caso del mercado que se celebrará hasta el domingo en la calle Gil de Jaz. "Esta feria es una cita muy importante porque se celebra en la capital de Asturias y en una vía muy céntrica. Además, tiene lugar en una época del año en la que no hay otras actividades de este tipo y los ingresos que obtenemos, nos resuelven muchos problemas", añade Villanueva quien en sus diseños introduce otro tipo de piedras -como el ambar- ante la escasez de azabache y para innovar.

Asimismo, la artesana Alba García (regenta el taller La Maz de Azabache) destacó que esta es la primera vez que participan en esta iniciativa y la falta de azabache provoca que cada vez las piezas originarias sean más pequeñas y con un coste más alto.