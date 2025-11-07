Oviedo acogerá el domingo la I Carrera Solidaria Rotary Club con cortes de tráfico en el centro
La prueba, que se celebrará entre las 10.00 y las 12.00 horas, obligará a cerrar temporalmente calles como Uría, Fruela, Argüelles o Marqués de Santa Cruz y afectará al transporte urbano
El centro de Oviedo será escenario este domingo, 9 de noviembre, de la I Carrera Solidaria Rotary Club, una cita deportiva que recorrerá algunas de las principales calles de la ciudad y que implicará restricciones de tráfico durante toda la mañana.
La carrera se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas aproximadamente, con salida y meta en la Plaza de la Escandalera. El recorrido incluye vías como Uría, Independencia, Viaducto Marquina, Avenida de la Fundación Príncipe de Asturias, Samuel Sánchez (La Losa), Ramiro I, San Pedro de los Arcos, Peñasanta de Enol, Melquiades Álvarez, Covadonga, Plaza del Carbayón, Jovellanos, San Francisco o Fruela, entre otras.
Con motivo del evento, el tráfico se cortará a partir de las 10.00 horas en Marqués de Santa Cruz, Uría, Fruela y Argüelles hasta la Plaza del Carbayón. A las 10.45 horas se ampliará el cierre a los tramos de Independencia, Melquiades Álvarez, Covadonga, Plaza del Carbayón, Argüelles y Jovellanos, hasta la finalización de la prueba.
Las líneas de transporte urbano (TUA) también se verán afectadas durante la franja horaria de la competición. La organización contará con colaboradores para garantizar la seguridad y regular los cruces peatonales, por lo que se recomienda a los ciudadanos seguir sus indicaciones.
