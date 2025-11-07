Las rivales de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031: desde grandes ciudades hasta un pueblo de poco más de mil habitantes

Desde grandes ciudades a un pequeño pueblo de Valencia con poco más de mil habitantes. Doce localidades españolas están en la terna para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Entre ellas, Oviedo. La ciudad asturiana quiere coger el testigo de esta distinción internacional que ya han ostentado cuatro grandes ciudades. La primera fue Madrid en 1992, Santiago de Compostela en 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016. Dentro de seis años, España volverá a ser protagonista pero el camino no está siendo nada fácil. Hay una gran rivalidad y todas ellas entregarán en diciembre el primer dosier de 70 páginas. A principios del año que viene se conocerán los lugares que han pasado el primer corte y a finales de 2026 se cerrará la segunda fase. En los primeros compases de 2027, se conocerá el ganador.

«Granada, la tierra que inspira y el conocimiento que transforma» es el lema de la ciudad que acoge La Alhambra. Se da la casualidad que la Universidad de Granada celebrará en 2031 su quinto centenario. Jerez es otra de las competencias que tiene Oviedo. La ciudad gaditana se ha puesto como objetivo rehabilitar espacios históricos para transformarlos en infraestructuras culturales y reciente es la creación del Rabanito Festival, una iniciativa que fusiona la gastronomía, la música y la cultura local. Una de las similitudes con la ciudad carbayona es que será Capital Española de la Gastronomía, una distinción que la capital asturiana disfrutó en 2024.

Las rivalidades por el sur continúan por dos escenarios: Toledo y Cáceres. La primera fundamenta su proyecto en su identidad como ciudad de convivencia multicultural — herencia de las tradiciones cristiana, musulmana y judía– y que ahora apuesta por proyectar ese legado hacia Europa como símbolo de paz, diálogo y creatividad. La segunda se apoya en su condición de ciudad patrimonio de la humanidad, con un rico casco histórico y una historia de convivencia de culturas como base del proyecto. Al igual que Oviedo, dos de las bases de la candidatura son la movilización social implicando a toda la ciudad y el apoyo del resto de Extremadura.

Burgos, por su parte, ha elegido el lema «Renacimiento» para su candidatura retomando su esplendor histórico y proyectándolo hacia el futuro con cultura, innovación y desarrollo territorial. Además, el proyecto busca situar la ciudad como un modelo de ciudad con patrimonio y con capacidad de transformarse. De igual forma, Vitoria resalta su trayectoria en movilidad, espacios verdes y planificación urbana como parte de su identidad cultural. Hay que recordar que la ciudad fue designada European Green Capital 2012 y participa activamente en redes europeas de ciudades limpias y sostenibles. Cerrando este apartado se encuentra la localidad valenciana de Potries. Se trata de un pequeño municipio de algo más de 1.000 habitantes en la comarca de la Safor que reivindica que los pueblos del mundo rural también tienen derechos culturales. Lleva por lema «Orgull de pobles» («Orgullo de pueblos») y apuesta por una candidatura especialmente participativa, que implique a la comunidad local, a otros municipios rurales y a entidades culturales en un proceso colectivo.

Dos son las ciudades insulares que han mostrado su interés en ser Capital Europea de la Cultura: Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. La propuesta enfatiza una cultura accesible e inclusiva, con especial atención a la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades para todos los colectivos. También se apoya en su patrimonio histórico (con vestigios fenicios, romanos e islámicos hasta arquitectura moderna) y pretende combinarlo con innovación, creatividad y proyección mediterránea‑europea. Además, «Rebelión de la geografía» es el lema planteado por Las Palmas que quiere ofrecer una visión como punto de encuentro entre culturas, un espacio donde cruce lo local, lo atlántico y lo europeo.

León y Pamplona han mostrado su interés por ser Capital Europea de la Cultura, pero la realización de la candidatura va a un ritmo diferente que el resto de ciudades. n