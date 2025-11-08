Un amagüestu reivindicativo para exigir un parque en el este: "Las ruinas se han empezado a derruir"
Los vecinos reparten cincuenta kilos de castañas y otros tantos litros de sidra dulce
Cincuenta kilos de castañas y otros tantos litros de sidra dulce. Los vecinos de la Zona Este organizaron en la tarde de este sábado un amagüestu reivindicativo para pedir la construcción de un parque. El reparto fue gratuito, según explicó el presidente del Colectivo Distrito Este, Suso Cañas, quien celebró que el plan de derribos en la zona Rayo-Tenderina coja ritmo con la demolición esta misma semana de una casa en la calle El Rayo. «Es un éxito y necesitábamos que el Ayuntamiento tomara medidas porque significa que la situación ha empezado a cambiar. Las ruinas se han empezado a derruir», detalló.
De forma paralela, se organizó un concurso de dibujo entre los diferentes alumnos de colegios e institutos de la zona en la que explicaban qué supone un parque para ellos. En total, se presentaron noventa imágenes y también se organizó una muestra de fotos de cómo está el barrio en la actualidad. A la cita acudieron los vecinos de la zona así como los concejales Jorge García Monsalve (PSOE) y Gaspar Llamazares (IU).
