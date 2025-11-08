Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un amagüestu reivindicativo para exigir un parque en el este: "Las ruinas se han empezado a derruir"

Los vecinos reparten cincuenta kilos de castañas y otros tantos litros de sidra dulce

El amagëstu.

El amagëstu. / Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Cincuenta kilos de castañas y otros tantos litros de sidra dulce. Los vecinos de la Zona Este organizaron en la tarde de este sábado un amagüestu reivindicativo para pedir la construcción de un parque. El reparto fue gratuito, según explicó el presidente del Colectivo Distrito Este, Suso Cañas, quien celebró que el plan de derribos en la zona Rayo-Tenderina coja ritmo con la demolición esta misma semana de una casa en la calle El Rayo. «Es un éxito y necesitábamos que el Ayuntamiento tomara medidas porque significa que la situación ha empezado a cambiar. Las ruinas se han empezado a derruir», detalló.

De forma paralela, se organizó un concurso de dibujo entre los diferentes alumnos de colegios e institutos de la zona en la que explicaban qué supone un parque para ellos. En total, se presentaron noventa imágenes y también se organizó una muestra de fotos de cómo está el barrio en la actualidad. A la cita acudieron los vecinos de la zona así como los concejales Jorge García Monsalve (PSOE) y Gaspar Llamazares (IU).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
  2. La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
  3. ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
  4. Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
  5. El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
  6. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  7. Oviedo estrenará nuevos 'iconos de la Navidad': un cielo estrellado y un árbol gigante a la entrada de la ciudad
  8. Plumitas', la pava real excursionista de Oviedo, vuelve a dar la nota en las calles de 'su' barrio: 'Debió de discutir con sus compañeros del Campo San Francisco

Un amagüestu reivindicativo para exigir un parque en el este: "Las ruinas se han empezado a derruir"

Un amagüestu reivindicativo para exigir un parque en el este: "Las ruinas se han empezado a derruir"

El descaro pop de Elena del Frade gana el concurso de maquetas del Instituto de Juventud

El descaro pop de Elena del Frade gana el concurso de maquetas del Instituto de Juventud

Pasarela Campoamor ya ha seleccionado los cuatro diseñadores que traerán sus creaciones de Oviedo: todos los datos sobre la gran cita de la moda

Pasarela Campoamor ya ha seleccionado los cuatro diseñadores que traerán sus creaciones de Oviedo: todos los datos sobre la gran cita de la moda

Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: "Referencia visual para vecinos y visitantes"

Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: "Referencia visual para vecinos y visitantes"

IU reclama un compromiso con el Real Oviedo en los presupuestos del año que viene

IU reclama un compromiso con el Real Oviedo en los presupuestos del año que viene

El PSOE de Oviedo exige un plan de mantenimiento para los caminos históricos del concejo

El PSOE de Oviedo exige un plan de mantenimiento para los caminos históricos del concejo

¿Cuántos habitantes tiene Oviedo? El tirón de los inmigrantes lleva a marcar nuevo récord de población

¿Cuántos habitantes tiene Oviedo? El tirón de los inmigrantes lleva a marcar nuevo récord de población

El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja

El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
Tracking Pixel Contents