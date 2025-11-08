IU reclama un compromiso con el Real Oviedo en los presupuestos del año que viene
El partido portavoz del parido, Gaspar Llamazares, pide también que las cuentas de 2026 incluyan también más medidas ambientales y sociales
El Grupo Municipal de IU–Convocatoria por Oviedo solicita que se incluya en los presupuestos municipales de 2026 –a través de la «reedición» de un pacto– un refuerzo del apoyo al Real Oviedo, con el objetivo de consolidar al club como equipo de Primera División.
La formación insiste en que el Ayuntamiento debe cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar un estadio Carlos Tartiere «accesible y digno» para toda la afición. «Es hora de que el Ayuntamiento cumpla con un Real Oviedo de Primera», señala el portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares.
Además del respaldo al club, IU-Convocatoria por Oviedo ha mostrado su disposición a reeditar un pacto presupuestario centrado en compromisos sociales y ambientales para la ciudad y sus barrios. Entre las iniciativas previstas destacan la rehabilitación integral del colegio Guillén Lafuerza, la demolición y regeneración de las zonas degradadas de Rayo Mercadín, que se transformarán en una franja verde como paso previo al futuro Parque Público del Este, y la urbanización de la margen izquierda de la autopista para integrar plenamente los barrios del este de Oviedo.
El grupo municipal defiende que estas medidas reflejen un presupuesto que combine desarrollo urbano, sostenibilidad y apoyo al deporte local, con especial atención tanto a las demandas vecinales como al impulso del Real Oviedo.
