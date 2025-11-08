Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: "Referencia visual para vecinos y visitantes"
También habrá un "cielo estrellado" artificial en plena calle
La Navidad está a la vuelta de la esquina y sion mucghas las ciduades y localidades asturiana que ya comienzan a engalanar sus calles para sorprender a vecinos y turistas con sorrpesas de luz, color y magia. Desde que Vigo comenzó a convertirse prácticamente en la 'Meca' del turismo navideño, son muchos los imitadores que tratan captar turistas con essta iniciativa.
Oviedo quiere sorpender a todos estas navidas y se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. El Ayuntamiento ultima los preparativos para encender la Navidad con una iluminación "elegante e innovadora" que pondrá el acento en dos zonas de la ciudad recién renovadas: la avenida de Galicia y la plaza de la Cruz Roja. No en vano, el espacio urbano que recibe a quienes llegan a la ciudad desde la autopista acogerá en el gran símbolo de bienvenida navideña. Allí se levantará un árbol luminoso de 20 metros de altura que el Ayuntamiento quiere convertir en el "icono de la Navidad ovetense" y que "será referencia visual para vecinos y visitantes". Un árbol que quiere competir con el famoso Árbol de Navidad del Centro Rockefeller de Nueva York, que tiene una altura de 23,8 metros.
Además de las zonas con más actividad comercial y el resto de la ciudad, el Consistorio también decorará con mimo la plaza del Ayuntamiento. Este espacio se transformará en un auténtico cielo estrellado gracias a decenas de bolas plateadas hinchables de distintos tamaños –algunas de hasta dos metros de diámetro– que quedarán suspendidas sobre la plaza, "creando una atmósfera envolvente, luminosa y ligera". Estas esferas se combinarán con estrellas planas y tridimensionales, aportando dinamismo y profundidad al conjunto. En el centro de la plaza se instalará un cono luminoso de 12 metros, que actuará como eje visual y punto focal de la decoración, "reforzando la perspectiva del espacio y convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de la Navidad ovetense".
El tradicional encendido de las luces que decoran la ciudad se celebrará el viernes 28 de noviembre en el inicio de la calle Uría –concretamente entre La Escandalera, San Francisco, Fruela y Santa Cruz–, un enclave que en los últimos años se ha convertido en punto de encuentro para miles de personas dispuestas a disfrutar por todo lo alto del arranque de las fiestas. «Oviedo ya se ha consolidado como una de las grandes capitales navideñas del país, en gran medida gracias al esfuerzo y el trabajo para que en nuestra ciudad se viva una auténtica Navidad», asegura el alcalde. El acto del encendido, previsto para las ocho de la tarde, contará con un espectáculo itinerante, actuaciones infantiles y la música de un grupo de versiones, que pondrán ritmo y alegría a una de las citas más esperadas del calendario local, una fiesta que se celebrará por cuarto año consecutivo. El alcalde, Alfredo Canteli, será el encargado de accionar el botón que iluminará las principales calles y plazas, acompañado, como es tradición, de niños y niñas del municipio. «Estamos terminando de cerrar todas las actuaciones, pero estamos seguros de que van a volver a ser un éxito y de que ese día volverá a ser una auténtica fiesta», aseguran fuentes municipales. Ese mismo día abrirá el mercadillo, la pista de hielo y las actividades infantiles y hosteleras del Bombé, entre otros escenarios.
