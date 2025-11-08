La Nobleza asturiano amplía su legado en Oviedo con la investidura de doce nuevos caballeros y nueve damas

La Capilla del Rey Casto de la Catedral de Oviedo fue escenario este sábado de una de las ceremonias más solemnes del calendario nobiliario asturiano: el acto de investidura de los nuevos caballeros y damas del Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. La cita, cargada de simbolismo y tradición, estuvo presidida por Francisco López de Becerra y Solé, duque de Maqueda y marqués de Astorga, en representación de su esposa, Pilar Paloma de Casanova y Barón, actual consejera Magistral de la corporación. En total fueron investidos doce caballeros y nueve damas.

Antes de los juramentos se celebró una misa oficiada por el Padre Ángel, quien subrayó el sentido de la nobleza como vocación de servicio y responsabilidad hacia la sociedad. «Os doy las gracias por las buenas obras que hacéis», dijo el Padre Ángel durante la homilía. El acto de investidura dio comienzo con la lectura de los juramentos de ingreso, un momento de especial recogimiento en el que los nuevos miembros asumieron públicamente su compromiso con los valores de honor, lealtad y servicio que definen a la institución asturiana.

Fueron investidos como Caballeros: José Luis de Alcaraz y Sánchez-Cañaveral, conde de Montelirios; Antonio de Sotomayor; Alexander Scheel-Exner; Sergio Fernández de Córdova; Antonio Dávila; Carlos Enrique Vigil de Quiñones; Francisco González-Quirós Crego; Pedro González-Quirós Menéndez de Luarca; Alexander Brennan; Santiago García de Escandón; Francisco Javier Juan Bautista Gascón y José Fourrat-Caro.

Como Damas fueron recibidas: Pilar María de Vicente; María Estela Fernández de Córdova; Josefina Bermúdez; Consuelo Anes, marquesa de Castrillón; Adriana Luisa Álvarez de Cienfuegos; Elisa Julia Álvarez de Cienfuegos; María Carmen Cid Sánchez-Vizcaíno; Teresa González-Quirós Crego y Eva Álvarez del Manzano.

Los premios

La jornada continuó en el Hotel de la Reconquista, donde tuvo lugar la entrega de los Premios Anuales del Real Cuerpo de la Nobleza correspondientes a 2025. El Premio «Conde de Latores» a la labor humanitaria fue concedido al Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), cuyo director, Almirante Javier Roca, recogió la distinción. El Premio «Conde de Campomanes» a la labor en la Economía recayó en la empresa Santa Bárbara, recogido por su CEO. El Premio «Trelles-Villademoros» a la contribución a la Cultura fue otorgado a la Biblioteca Nacional de España, y lo recibió su director, Óscar Arroyo. Por otro lado, el Premio «Carreño de Miranda» a la labor en las Artes se concedió al Festival Europalia, representado por su director, Christian Salez.

En su intervención final, el duque de Maqueda agradeció la presencia de las más de doscientas personas reunidas, entre ellas numerosas autoridades civiles, diplomáticas y militares, además de representantes de órdenes y corporaciones nobiliarias de toda España. La ceremonia concluyó con el tradicional brindis por España y por Su Majestad el Rey.