Pasarela Campoamor ya ha seleccionado los cuatro diseñadores que traerán sus creaciones de Oviedo: todos los datos sobre la gran cita de la moda

La cuenta atrás ha comenzado. Pasarela Campoamor se celebrará la tarde del 18 de diciembre y cuatro serán los diseñadores protagonistas de esta cita. "Tendremos dos asturianos y otros dos llegados de otros puntos de España", detalló la directora de esta cita, Graciela Suárez, durante la selección de los modelos que lucirán las creaciones de cuatro grandes de la moda.

350 metros de distancia separan al teatro Campoamor del showroom de Celia B, la diseñadora ovetense que el año pasado fue distinguida en esta cita y en esta ocasión mostrará su colorida colección. También nació en la capital asturiana Alfonso Pérez, director creativo de la marca Ángel Schlesser, que será distinguido dentro de un mes en el teatro Campoamor. "Traerá una colección muy artística y, además, vendrá la vasca Isabel Zapardiez, que traerá una colección realizada exclusivamente para nosotros. Completará el cartel la famosísima Yolancris". Fue la creadora del vestido de novia de la influencer María Pombo, entre otras muchas famosas. "Nos traerá una colección de costura".

Las entradas para esta cita se pondrán en los próximos días a la venta. Tendrán un precio de 16 euros y se podrán adquirir a través de la taquilla del teatro Campoamor y los canales digitales del Ayuntamiento. "Esta será la octava edición de este evento y queremos aumentar el número de modelos y el nivel", explicó Suárez antes de ver a los 28 candidatos que se presentaron a la cita.

Cristóbal Balenciaga pedía siempre a sus modelos que no mirasen al público ni sonrían. Que mirasen por encima del público para que sus creaciones luciesen con todo su esplendor y fuesen las protagonistas de la cita. La moda desde entonces ha avanzado mucho, pero las instrucciones de este grande siguen estando latentes. "Las modelos siempre tienen que mirar a un punto fijo porque al final están los fotógrafos y no se pueden despistar con nada para que no salgan con gestos ni movimientos raros".

El nivel del casting fue altísimo. Parecido a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Las modelos tienen que tener unas medidas porque la mayoría de los diseñadores traen una colección hecha y es la que utilizan para desfilar. No pueden llegar y que tengan que empezar a meter el bajo para que no les arrastre o que las prendas no les cierren". Entre los que se presentaron al casting estaba el profesor de inglés Lalo Sánchez Muñiz. "Es la primera vez que hago un casting y a mí me gusta la moda y vestir bien".

Una nueva experiencia porque "siempre se puede llegar a tiempo a todos los sitios". La más joven fue la ovetense Siria García, de trece años, quien preparó la cita al milímetro. "En casa práctico mucho con tacones y estoy súper orgullosa de llegar hasta aquí". También estuvo Estrella Menjivar y los hermanos ucranianos Angelina y Vlad Shmihol, de 15 y 16 años, respectivamente. "Lo que nos atrae es probar algo nuevo en mi vida". Unas palabras que fueron traducidas por su hermana porque ellos llevan un mes y medio en Asturias. "Somos de la ciudad de Zaporizhia donde está la central nuclear y la situación ahora es mucho más peligrosa que al principio de la guerra".