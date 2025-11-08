El PSOE de Oviedo exige un plan de mantenimiento para los caminos históricos del concejo

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado una serie de preguntas ante la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos con el objetivo de conocer los criterios técnicos y de planificación que han guiado la ejecución del Plan de Empleo 2025, centrado en la recuperación de más de veinte caminos históricos y tradicionales del concejo.

Fernández Llaneza quiere saber si está previsto realizar tareas de mantenimiento de estas vías después de que finalicen los trabajos. El Plan de Empleo 2025 ha permitido la incorporación al mercado laboral de 38 personas en situación de desempleo y la recuperación de numerosas rutas en la zona rural para su uso público. «Sin embargo, si no se hace ningún mantenimiento futuro de estos caminos una vez finalicen los trabajos, de poco o nada servirá el esfuerzo realizado», señala el portavoz socialista. «No basta con limpiar o abrir caminos históricos si después no se garantiza su conservación», dice Fernández Llaneza. Así, el portavoz socialista plantea que se estudie la inclusión de dicha conservación en el contrato ordinario de mantenimiento de infraestructuras.

Fernández Llaneza solicita además al equipo de Gobierno que aclare qué criterios se han seguido para la selección y recuperación de los caminos incluidos en el Plan de Empleo, si está previsto incorporarlos al contrato ordinario de mantenimiento y, en su caso, cuál sería el coste adicional y su impacto sobre los recursos destinados al resto de la red viaria del concejo. «Lo esperable sería que existiese una mínima coordinación entre las concejalías responsables de los planes de empleo y de vías públicas para que los recursos que se invierten en los primeros cuenten con el mantenimiento debido. No hacerlo sería un desperdicio de dinero público», señala.