Viaje musical a la tierra del tango de la mano de Juan Cossío y Andrés Rubio

El Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO) ha planeado un viaje a la tierra del tango. Será esta tarde (19.00 horas) en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe, en la capital del Principado, con el flautista Juan Cossío y el guitarrista Andrés Rubio como protagonistas. Explorarán un repertorio que abarca del romanticismo y el impresionismo europeos a los vibrantes tangos de Piazzolla.

Les acompaña el bailarín Pablo Dávila fusionando la danza en este sugerente "Viaje de ida a Buenos Aires", título la velada. Juan Cossío es un experimentado flautista y divulgador musical, experto en repertorio para flauta y guitarra. Andrés Rubio es un joven prodigio de la guitarra con numerosos premios y que ya ha debutado como solista con agrupaciones como la Orquesta de Radiotelevisión Española (RTVE). El tercer protagonista de la velada, Pablo Dávila, es un bailarín y coreógrafo asturiano con una carrera desarrollada a caballo entre España y Holanda; ganó el Premio Oh! al mejor intérprete masculino en 2020 y 2022.

El programa incluye "Amusemens", op. 56 de Kaspar Kummer, el "Preludio a la siesta de un fauno" de Claude Debussy y la suite "La historia del tango" de Astor Piazzolla.

Las entradas se pueden adquirir, a 10 euros, en la taquilla del teatro Campoamor, en la del Auditorio esta tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y en entradas.oviedo.es.