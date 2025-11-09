Casi 300 personas participan en la carrera solidaria del Rotary Club de Oviedo: "Hemos superado nuestras expectativas"

Oviedo se despertó este domingo con energía solidaria. Casi 300 personas echaron a correr para participar en la I Carrera Solidaria Rotary Club. La prueba debutó con un éxito mayor del esperado, recaudando alrededor de 7.000 euros que serán destinados a los proyectos sociales que financia la entidad. "Era la primera vez que organizábamos esta carrera y todo ha salido perfecto, ha superado todas nuestras expectativas. Nos ha hecho muchísima ilusión ver las calles del centro de Oviedo vestidas con las camisetas de Rotary por una buena causa", explica la presidenta del Rotary Club de la ciudad, Elisa Costales.

La prueba llega con la intención de quedarse y cuenta con el apoyo pleno del Ayuntamiento de Oviedo, que está dispuesto a colaborar con el Rotary para que la carrera se consolide. "Además de ser un evento deportivo tiene como fin una causa solidaria, así que vamos a seguir apoyando esta iniciativa. El Club Rotary siempre colabora con proyectos sociales y nosotros como Ayuntamiento también tenemos que poner de nuestra parte todo lo que podamos", dice la concejala de Deportes, la popular Conchita Méndez. "Esta es la primera edición, pero la idea es fijar una fecha en el calendario para que todos los deportistas que han participado sepan que el año que viene, en otoño, ya tienen una cita en Oviedo", añade.

El presidente de la Federación Asturiana de Atletismo, Juan Manuel Riesgo, también estuvo este domingo en Oviedo para sumarse a la causa. "La verdad es que todo ha salido muy bien. Ha sido una carrera muy rápida y muy bonita por las calles del centro de Oviedo", asegura Riesgo. "No era una carrera puntuable al ser solidaria, aunque sí que está ya en el calendario de la Federación Asturiana. Agradecemos al Ayuntamiento y a la Policía Local su apoyo para que esto haya sido posible y esperamos que el Rotary Club de Oviedo siga trabajando para que haya más ediciones de esta prueba", añade.

Buen destino asegurado

Todavía no hay un destino concreto para el dinero recaudado este domingo, pero lo que si saben los responsables del Rotary ovetense es que servirá para ayudar a mucha gente. "Este dinero siempre va a causas solidarias. Cada uno de los clubes que hay por todo el mundo se intenta volcar con su causa más próxima y nosotros, por lo tanto, queremos trabajar para Oviedo y por Oviedo, ayudar a lo cercano", dice Elisa Costales. "Aún no se puede decir exactamente a qué proyecto irá este dinero porque eso se decide a final de año, pero lo que está claro es que servirá de mucho", añade la presidenta.

Por poner sólo algunos ejemplos del trabajo del Rotary Club en Oviedo basta decir que la entidad colabora asiduamente con la Cocina Económica o con los desayunos de las Siervas de Jesús. Uno de sus proyectos más conocidos es el programa solidario "Pobreza silenciosa". Este programa, en colaboración con la Fundación Alimerka, tiene como objetivo proporcionar apoyo a personas mayores, con escasos recursos, para ayudarlos a cubrir las necesidades más básicas, especialmente en cuanto a alimentación. Gracias a esta alianza, los beneficiarios del programa reciben cheques de cincuenta euros para comprar alimentos de primera necesidad en la red de tiendas Alimerka. "Tenemos muchas causas abiertas a nivel cercano, pero también colaboramos con proyectos a nivel internacional. Mucha gente no lo sabe, pero el Rotary Club ha tenido un papel fundamental en la erradicación de la Polio", explica el diputado regional José Agustínb Cuervas-Mons, que fue presidente del Rotary en Oviedo.

Los ganadores

Aunque ayer ganaron todos los participantes y todos se merecen un premio por participar en una carrera con fines solidarios, también se entregaron premios a los mejores tiempos. El vencedor absoluto en categoría masculina fue él ovetense Javier García. La avilesina Esther Menéndez ganó en la categoría femenina. "Ha sido una carrera muy bonita. Es durilla porque hay muchas cuestas, pero correr en Oviedo siempre presta", afirma Javier García.

La primera clasificada en la categoría joven femenina fue Sara Onis. El primero en llegar a la meta de la categoría joven masculino fue Marcos Vázquez. María Jesús González (Master femenino) y Pablo Camino (Master masculino) también se subieron al podio como ganadores en sus categorías.