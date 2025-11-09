Actualizar las líneas de transporte urbano y una zona de bajas emisiones "efectivas": estas son las propuestas de IU para mejorar la movilidad de Oviedo en 2026
Llamazares quiere que las actuaciones vayan más allá de la conversión de El Fulminato en un jardín botánico
Un nuevo modelo de movilidad, una zona de bajas emisiones efectiva y una estrategia integral de renaturalización urbana que vaya más allá de actuaciones puntuales como el jardín del Fulminato. Estas son algunas de las actuaciones que el grupo de IU-Convocatoria por Oviedo, liderado por Gaspar Llamazares, propone para el presupuesto del año que viene.
Entre las mejores que quiere acometer está la actualización de las líneas de transporte público de TUA y un Plan Estratégico de Renaturalización ."No se trata de proyectos simbólicos , sino de una transformación estructural. La renaturalización debe integrarse en todas las políticas urbanas, con recursos concretos y mecanismos de control del gasto que aseguren coherencia y compromiso real del Ayuntamiento con el medio ambiente y el futuro de Oviedo".
A través de una nota de prensa señaló que la renaturalización debe ser una estrategia "transversal y medible", no una suma de "actuaciones aisladas". "Solo así podrá contribuir de forma efectiva a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y recuperar espacios verdes para un modelo de ciudad del futuro al servicio de la mayoría social ovetense". Es por ello que quiere que se ejecute una estrategia acorde a las necesidades del siglo XXI, concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes