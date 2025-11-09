Actualizar las líneas de transporte urbano y una zona de bajas emisiones "efectivas": estas son las propuestas de IU para mejorar la movilidad de Oviedo en 2026

Un nuevo modelo de movilidad, una zona de bajas emisiones efectiva y una estrategia integral de renaturalización urbana que vaya más allá de actuaciones puntuales como el jardín del Fulminato. Estas son algunas de las actuaciones que el grupo de IU-Convocatoria por Oviedo, liderado por Gaspar Llamazares, propone para el presupuesto del año que viene.

Entre las mejores que quiere acometer está la actualización de las líneas de transporte público de TUA y un Plan Estratégico de Renaturalización ."No se trata de proyectos simbólicos , sino de una transformación estructural. La renaturalización debe integrarse en todas las políticas urbanas, con recursos concretos y mecanismos de control del gasto que aseguren coherencia y compromiso real del Ayuntamiento con el medio ambiente y el futuro de Oviedo".

A través de una nota de prensa señaló que la renaturalización debe ser una estrategia "transversal y medible", no una suma de "actuaciones aisladas". "Solo así podrá contribuir de forma efectiva a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y recuperar espacios verdes para un modelo de ciudad del futuro al servicio de la mayoría social ovetense". Es por ello que quiere que se ejecute una estrategia acorde a las necesidades del siglo XXI, concluyó.