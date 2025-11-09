El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas

Un paso más para la construcción de trescientos pisos de alquiler asequible destinados para jóvenes y atajar así los problemas de la vivienda en Oviedo. La junta de gobierno aprobó esta misma semana el inicio de los trámites de cesión al Principado de tres parcelas municipales entre las calles Muros del Nalón y Orlando Sanz Álvarez, ubicadas en Las Campas, para la edificación de los pisos incluidos en el acuerdo suscrito entre el equipo de gobierno y el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo.

De esta forma, se da carta blanca a la tramitación de los planes que tendrán que estar listos en un lustro y que tienen como objetivo dotar a la ciudadanía de una vivienda digna y adecuada en un momento en el que el precio está disparado y no para de crecer. Además, se quiere favorecer a los colectivos con más necesidades, aquellos que tienen mayores dificultades de acceso en el mercado libre, a las personas relacionadas con la Universidad de Oviedo e, incluso, los MIR. Será el Principado quien fije los criterios para los beneficiarios de pisos, que serán en régimen de alquiler barato.

Con este trámite, los planes aceleran. El equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli ofreció a finales del año pasado varias parcelas a lo largo de la geografía carbayona para la construcción de los edificios. En un principio, se habló de parcelas en San Lázaro, Otero-Ronda Sur, Vaqueros-La Estrecha y Las Campas. Una vez analizados todos los emplazamientos y, tras varias reuniones entre representantes de la dirección general de Vivienda, dependiente de la consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (IU), y la concejalía de Planeamiento de Nacho Cuesta, se optó por tres parcelas en Las Campas. La más grande consta de 1.827 metros cuadrados y las otras dos tienen 1.200 cada una. En total, 4.227 metros cuadrados de suelo que se convertirá en viviendas con precios asequibles.

El trámite siguiente será someter el expediente de cesión a información pública por un plazo de quince días tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). A continuació, volverá a la junta de gobierno para su aprobación definitiva y las partes firmarán el preceptivo convenio. El acuerdo lleva aparejados ciertos plazos. El Principado tendrá un máximo de un lustro para la construcción de los edificios y mantendrán su uso de alquiler con precios asequibles durante las tres décadas siguientes. El acuerdo recoge que si en esos cinco años no se han ejecutado los planes, se considerará resuelto el acuerdo y las parcelas volverán al Ayuntamiento con todas las instalaciones, obras y mejoras realizadas.

Mientras el Consistorio da estos pasos, la consejería también ejecuta los suyos. La dirección general de Vivienda avanza ya con los correspondientes proyectos de edificación de ese nuevo parque de vivienda pública de alquiler, tras la remisión por parte de la concejalía que dirige Cuesta, de los documentos urbanísticos necesarios para continuar con la tramitación.