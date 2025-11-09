El barrio ovetense que amortigua el bache demográfico con la mayor proporción de extranjeros de toda Asturias

La Argañosa nació como barrio de familias ferroviarias en el primer tercio del siglo XX, es una de las zonas con mayor densidad de población y ahora amortigua su bache demográfico con la mayor proporción de personas extranjeras de toda Asturias. Uno de cada siete vecinos corresponde a alguna de las 67 nacionalidades que conviven en este populoso barrio ovetense que dibuja sus límites entre la Losa, la Silla del Rey, Fuertes Acevedo, la cubierta ferroviaria sobre Marcelino Suárez y la Fuente de la Plata.

Un paseo por la calle de la Argañosa permite ver todavía alguno de los edificios que vieron nacer el barrio cuando fue, junto al vecino Vallobín, lugar de asentamiento para las familias de los trabajadores ferroviarios. El crecimiento fue tal que la Argañosa tuvo el primer cine de barrio de todo Oviedo en 1948, rebautizado luego como el Roxy en la década de los años cincuenta. La abundancia de edificios de aquellos tiempos, que hoy posibilitan alquileres más económicos que en otras zonas de la ciudad, está detrás de que sea el barrio con la comunidad extranjero de mayor peso del Principado.

La actualización del censo del Ayuntamiento, a fecha del pasado 31 de octubre, fija la población total de la Argañosa en 13.564 habitantes, de los que 2.066 son de nacionalidad extranjera. Es decir, el peso de la comunidad internacional supone del 15,2 por ciento en el conjunto de la Argañosa, un porcentaje mucho mayor respecto a otras zonas de Asturias con gran presencia extranjera, como Pumarín (Oviedo) y El Llano (Gijón), aunque ambos superan en cifras absolutas al populoso barrio del oeste ovetense.

Vista de la calle de la Argañosa. / Mario Canteli

Aunque la Argañosa reúne un crisol de 67 nacionalidades, entre solo cinco de ellas suman ampliamente más de mil doscientos de los dos millares de vecinos extranjeros. La comunidad más numerosa es la colombiana (369 personas), seguida de la paraguaya (256 personas), la venezolana (228 personas), la rumana (204 personas) y la marroquí (162 personas). La importancia de esta presencia extranjera ha permitido amortiguar el bache demográfico de un barrio que pasó de contar con 18.000 habitantes en junio de 1993 a los algo más de trece mil de la actualidad.

La radiografía demográfica que saca la sociedad Sadei sobre los barrios de toda Asturias afloró otra de las peculiaridades que caracteriza a la Argañosa: es el cuarto barrio de la región con mayor densidad de población de Asturias, solo por detrás de tres zonas de Gijón, Laviada, La Arena y El Llano y por delante del barrio avilesino de Las Meanas.

El origen del nombre

¿Dónde está el origen del nombre de la Argañosa? ¿Por qué uno de los barrios más populosos del oeste de Oviedo comparte nombre con una aldea del municipio de Illas? La denominación de Argañosa remite a "algo así como brezal", según recoge Tolivar Faes en su "Nombres y cosas de las calles de Oviedo", obra donde también detalla que el Catastro del marqués de la Ensenada, realizado entre 1749 y 1753, ya habla de una tierra llamada "de la Argañosa", propiedad del marqués de Camposagrado.

Posteriormente, en marzo de 1814, también aparece una referencia a la existencia de "la Portilla de la Argañosa", que resguardaba los frutos existentes en las erías de la zona, el paisaje predominante por entonces y que siglo y medio después sería cruzada por calles como Silla del Rey, José Maldonado, Lola Mateos o Francisco Bances Candamo, sede de un centro social ansiado durante años, ya que las dependencias de la parroquia de San Pablo habían quedado pequeñas para los centenares de jubilados del barrio. Donde hoy se dan cita los vecinos de más edad del barrio para compartir unas horas de tertulia, jugar a las cartas o leer el periódico fueron tierras comunales, con varios llevadores y servidumbres de paso, que dan idea de un pasado de aspecto marcadamente rural. No en vano, los archivos de principios del siglo daban cuenta de un núcleo formado por apenas una docena de pequeñas casas y 135 habitantes.

La faz de la Argañosa empezó a cambiar con la instalación de los talleres del ferrocarril, al otro lado de la vía procedente de Trubia y Grado, en la frontera física con Vallobín. Llegaron las familias de los ferroviarios y la construcción de los primeros portales en la propia Argañosa, Alejandro Casona, Facetos y Fraternidad, en una zona por donde se rompió el cerco a Oviedo en la Guerra Civil, en octubre de 1936, y por donde entraron las tropas del bando de los nacionales. También se construyeron los primeros chalés en la zona de Silla del Rey, aunque luego se tiraron para levantar bloques de pisos.

El tramo inicial de Alejandro Casona. / Mario Canteli

Si el ensanche de Uría fue decisivo para abrir el casco histórico al resto de Oviedo, la apertura en 1966 de la calle Valentín Masip, alcalde fallecido tres años antes, ensambló el barrio de La Argañosa hacia la zona centro de una ciudad donde ya se levantaba desde principios de siglo el palacete de Villa Magdalena. La nueva calle, con una longitud de medio kilómetro y una veintena de metros de ancho, rápidamente rivalizó en implantación de comercios, bares y también colegios con la calle de la Argañosa que había vertebrado el nacimiento del barrio. Valentín Masip es hoy "la milla de oro" de esta parte de la ciudad, con casi la plena ocupación de sus bajos comerciales.

La parroquia de San Pablo, que nació en 1959 en una pequeña capilla de las Agustinas situada en la zona de la calle León y Escosura, dio su gran salto con la construcción del templo parroquial, con casa anexa para los sacerdotes, diseñado por Ignacio Álvarez Castelao, arquitecto modernista con un importante legado en Oviedo, con obras como las facultad de Geología (1969) y Medicina (1975). Era tanta la demanda de aulas de los niños del "baby boom" que la parroquia puso en marcha el colegio San Pablo para dar ese servicio a los vecinos de un barrio que crecía con prisa y sin pausa y que mantuvo hasta principios de la década de los ochenta. De muestra bien vale un botón: la capilla hoy dedicada al culto de la Virgen de Covadonga era cuarenta años atrás el aula de los niños de diez años que cursaban la EGB. Enfrente, el colegio Nazaret, concertado, que se mantiene hoy, pese a la caída de la natalidad, como una de las referencias educativas del barrio, una oferta que completa la red pública en el colegio de La Ería. En la esquina más al oeste del populoso barrio ya no están ni el colegio Llana, otro centro educativo que atendió mucho tiempo a alumnos de la Argañosa y Vallobín, ni la parroquia de San Antonio de Padua, que por décadas encontró acomodo y fue lugar de culto en los bajos de un bloque de pisos. El patio y las aulas del antiguo colegio dieron paso a los edificios situados en los primeros números de las calles Bernardo Casielles y José María Martínez Cachero, mientras que el antiguo templo, tras el traslado de la nueva parroquia al otro lado de la vía, a la pujante Florida, ha sido habilitado como un espacio lúdico de "escape room" en el final de la Argañosa.