La declaración de amor de Cristina Fanjul a la cocina de la abuela

La de la ovetense Cristina Fanjul con la cocina ha sido una «historia de amor» iniciada cuando era pequeña y veía a su abuela entre pucheros echando una «pizca» de sal, dos «puñados» de lentejas o «un pocillo» de arroz. Son estos términos que hoy en día suenan desfasados y están quizás algo en desuso en los cada vez más modernos libros de recetas y la elitista literatura sobre gastronomía, por no hablar de programas de televisión con más electrodomésticos que ingredientes en la meseta. Aquel flechazo en su infancia con aquella «mezcla de olores, calma y manos expertas» que siempre se ha resistido a olvidar ha desembocado en «Amarás Cocinar», el primer libro que Fanjul ha alumbrado fruto de más de dos años de recetas transmitidas a través de las redes sociales (@amarascocinar).

«Lo hago todo sin postureo y con naturalidad. Empecé a subir por hobby vídeos con mis platos sin ninguna intención, pero en poco tiempo aglutiné una gran comunidad preciosa que comparte conmigo el disfrute por el buen comer, la autenticidad y la alegría», explica. La editorial Dashbook la descubrió y contactó con ella para darle la oportunidad de escribir un libro que acaba de salir a la luz en formato digital y, de tener recorrido comercial, será publicado en papel.

"Un libro diferente"

«Amarás Cocinar» es, según su autora, «un libro diferente, funcional y completo. Quise recuperar una forma de cocinar más humana, emocional y conectada con los recuerdos. No quería otro recetario que acabase guardando polvo en una estantería, está hecho para usar». Va dirigido a todo tipo de público, al que le gusta cocinar o el que quiera «enamorarse de ello».

Entre las 70 recetas propias que incluye esta cocinera aficionada, que antes trabajó en el mundo de la publicidad, hay algunas que ella misma destaca: «Los carbayones, de los que me declaro adicta. Y entre las saladas, el rollo de bonito; la empanada de mi abuela, que es la mejor masa del mundo; y el repollo relleno ‘amariscao’ que es uno de mis platos favoritos». Opina Cristina Fanjul que «no hay que tener miedo a los fogones, todo es cuestión de intuición y cariño» y de que te guste: «Es como lo que le dijo Richard Gere a Julia Roberts en ‘Pretty Woman’ cuando fueron a la ópera: ‘Si te encanta es para siempre y, si no, puedes aprender a apreciarla, pero jamás te llegará al corazón’»

Sus referentes

Además de su abuela, la primera de la lista, la autora tiene más referentes que «cocinan con verdad», como las guisanderas asturianas. «De profesionales de la hostelería sigo a muchos. Por ejemplo a Esther y Nacho Manzano, a Iván Fernández Feito de Ca’Suso y a Arguiñano, de quien me encantan su naturalidad y cercanía». Y son legión sus referentes culinarios en redes sociales.

No descarta Cristina Fanjul dedicarse profesionalmente a la cocina, aunque de momento se lo toma con calma y, ante todo, quiere disfrutar y «enamorar» con su primer libro: «Lo que busco es contagiar mis ganas de cocinar manjares sobre todo, con humor».