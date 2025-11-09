¿Dónde está la escultura de Fernando Alba que se instaló en Oviedo? El PSOE pide aclarar su destino

Saber dónde está y cuál es su estado de conservación. El concejal socialista Javier Ballina ha registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno para conocer el paradero de la obra escultórica del artista Fernando Alba, que fue instalada en 1988 en la plaza Lago Enol del barrio de Ventanielles y desmontada siete años después, en 1995, por decisión municipal.

El siguiente destino de esta obra de arte fueron unos terrenos municipales en Pontón de Vaqueros y, más tarde, se trasladó a la finca de las pistas de atletismo de San Lázaro donde permanecen en la actualidad: "Queremos saber qué ha sido de la escultura, en qué condiciones se encuentra y si el gobierno municipal contempla su recuperación”, pidió el edil quien añadió que se trata de "una pieza de un artista de reconocido prestigio y Premio Nacional de Escultura que merece mejor destino y trato que el que se le ha dado hasta ahora”.

Ballina preguntará al equipo de gobierno si valora la posibilidad de su reinstalación en algún espacio de la ciudad con ocasión de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031. “Sería una muestra de compromiso con el arte y también con el patrimonio público”, ha defendido el edil.