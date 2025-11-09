Héctor Alterio, versiones de clásicos como "Hamlet" y galardonadas en el Festival de Almagro: las seis obras que teatro que se representarán en Oviedo hasta finales de año

Seis obras de teatro con figuras de referencia de la escena nacional, versiones de clásicos como 'Hamlet' y obras galardonadas en el reconocido Festival de Almagro. Esta es la programación organizada por la Fundación Municipal de Cultura para el teatro Filarmónica hasta que finalice el año. El ciclo presenta un programa escénico caracterizado por la diversidad y la calidad de los espectáculos. Se trata, en definitiva, de una propuesta escénica variada, que comenzará el 14 de noviembre con "Una pequeña historia" protagonizada por Héctor Alterio y el pianista Juan Esteban Cuacci. En esta obra, el argentino regresa con las maletas repletas de versos, música, recuerdos y vivencias. Entre su voz inconfundible y las notas de Cuacci se narra una historia donde el exilio, el amor y la risa son los protagonistas. Tendrá lugar a las 19.30 horas y las entradas están a la venta con un precio de diez y ocho euros.

Dos jornadas después, la compañía Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados representará "El jardín de Olivia". Se trata de una obra infantil -está recomendada para niños a partir de los seis años- en la que su protagonista encuentra en su jardín los recuerdos de sus seres queridos a través de las plantas. El algodón simboliza a su mascota, el geranio a su abuela, y la parra a sus padres. A través de encuentros con estos personajes y el paso de las estaciones, Olivia irá comprendiendo qué es la ausencia y cómo afrontarla. Tendrá lugar a las 12.00 horas y las entradas están a la venta por 10 y 8 euros.

La venganza, la traición, la locura y la muerte son palabras que definen a "Hamlet", la obra que representará la compañía Guayumini. El reparto está encabezado por Patricia Rodríguez, Arantxa Fernández Ramos y Hugo Manso y tendrá lugar a las 19.30 horas del 28 de noviembre. Las entradas tiene un precio de 10 y 8 euros. "4x4" del grupo Ron Lalá será la protagonista el día de la Constitución (6 de diciembre). A lo largo de la representación, los actores Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher realizan un recorrido por las escenas esenciales de los espectáculos que la consolidaron como una de las compañías más premiadas y aclamadas por crítica y público: "Mi misterio del interior", "Mundo y final", "Time al tiempo" y "Siglo de Oro, siglo de ahora". Los tickets ascienden a 18 y 16 euros.

"Chigre menguante" de Saltantes Teatro será la función del 13 de diciembre. Interpretada por Luis Alija, Nerea Vázquez, Carlos Mesa, Alberto Rodríguez y David Varela enseñan a vivir y empatizar con la vida y el sentir asturiano. Desde la democracia hasta la actualidad reflexionan con el sentir de Asturias. El precio de la entrada será de 16 y 18 euros Por último, "Por la gracia" de ImproMadrid Teatro cerrará la programación de la mano de Elena Lombao, Paloma Córdoba, Ignacio López B. e Ignacio Soriano. Será el 22 de diciembre y las entradas costarán 20 y 18 euros.