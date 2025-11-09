La inversión que va viento en popa y que aprovecharán los estudiantes del campus del Cristo de la Universidad de Oviedo
El presupuesto de los trabajos supera el medio millón de euros y se espera que estén listos antes de que acabe 2025
El intercambiador de El Cristo ya tiene estructura. Así lo informan fuentes de la consejería de Movilidad, liderada por Alejandro Calvo, quienes detallan que el montaje de las piezas que forman parte de la nueva marquesina para esperar a los autobuses tuvieron lugar esta misma semana. De esta forma, enfrente de la facultad de Derecho, en la calle Valentín Andrés Álvarez, se está creando un nuevo gran apeadero del que se beneficiarán, sobre todo, los alumnos de la Universidad de Oviedo.
Los trabajos dieron comienzo durante los últimos compases del verano. En este tiempo se ha demolido el pavimento para proceder a la cimentación de la nueva marquesina, que estará dividida en dos partes. Cada una de ellas estará formada por dos módulos de 10 metros de largo y 4,5 de ancho.
Entre las labores programadas también estaba la realización de los pozos de cimentación y la instalación de estructura de acero. En la envolvente se colocarán paneles de chapa y placas solares. Además, se instalará la mampara cortavientos de vidrio templado de seguridad para proteger a los estudiantes de las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los autobuses y el mobiliario urbano compuesto por bancos y apoyos. Por último, se procederá a la reposición de los pavimentos afectados.
La inversión asciende de 520.000 euros y está sufragada con fondos europeos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
- Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York: 'Referencia visual para vecinos y visitantes
- Oviedo estrenará nuevos 'iconos de la Navidad': un cielo estrellado y un árbol gigante a la entrada de la ciudad