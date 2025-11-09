La inversión que va viento en popa y que aprovecharán los estudiantes del campus del Cristo de la Universidad de Oviedo

El intercambiador de El Cristo ya tiene estructura. Así lo informan fuentes de la consejería de Movilidad, liderada por Alejandro Calvo, quienes detallan que el montaje de las piezas que forman parte de la nueva marquesina para esperar a los autobuses tuvieron lugar esta misma semana. De esta forma, enfrente de la facultad de Derecho, en la calle Valentín Andrés Álvarez, se está creando un nuevo gran apeadero del que se beneficiarán, sobre todo, los alumnos de la Universidad de Oviedo.

La grúa durante los trabajos. / LNE

Los trabajos dieron comienzo durante los últimos compases del verano. En este tiempo se ha demolido el pavimento para proceder a la cimentación de la nueva marquesina, que estará dividida en dos partes. Cada una de ellas estará formada por dos módulos de 10 metros de largo y 4,5 de ancho.

Entre las labores programadas también estaba la realización de los pozos de cimentación y la instalación de estructura de acero. En la envolvente se colocarán paneles de chapa y placas solares. Además, se instalará la mampara cortavientos de vidrio templado de seguridad para proteger a los estudiantes de las inclemencias meteorológicas mientras esperan la llegada de los autobuses y el mobiliario urbano compuesto por bancos y apoyos. Por último, se procederá a la reposición de los pavimentos afectados.

La inversión asciende de 520.000 euros y está sufragada con fondos europeos.