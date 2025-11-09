Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Reina entrega a Patricia Urquiola el Premio Nacional de Diseño 2025

Por la izquierda, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la Reina Letizia; la diseñadora Patricia Urquiola y la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo. | CASA DE S. M. EL REY

La Reina Letizia presidió el pasado jueves, 6 de noviembre, en el Palacio Real de El Pardo la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño correspondientes a las ediciones de 2024 y 2025, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entre los galardonados estaba la arquitecta y diseñadora ovetense Patricia Urquiola Hidalgo, Premio Nacional de Diseño de 2025, en la modalidad de Trayectoria en Diseño. En el transcurso del acto la Reina se dirigió a los galardonados, 17 en total en las distintas categorías. "Sois mujeres y hombres con obras, trayectorias e inteligencias únicas", manifestó, y más adelante añadió: "Componéis una gran cartografía de la excelencia y por eso sólo puedo admiraros".

