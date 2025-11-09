Valentín Álvarez, alcalde de barrio de La Argañosa: "Está muy bien que venga gente de otros países, con ganas de trabajar y documentados"

Valentín Álvarez García vuelve a la arena de la política de cercanía de la que llevaba alejado unos años . Tras ocho años como alcalde de barrio en Olivares (Oviedo) de la mano de Gabino de Lorenzo, fue el cartel del PP a la alcaldía de Teverga en 2011. Jubilado como conductor de TUA, aceptó hace apenas unos meses la propuesta para cubrir el puesto vacante de alcalde de La Argañosa tras la muerte de José Antonio Gutiérrez, «un buen amigo». Está muy ilusionado. «Es uno de los barrios más grandes de la ciudad, en extensión y también en vecinos. Hay muchos que ni siquiera están empadronados», asegura el alcalde de barrio, que llegó a ser candidato a las municipales en Teverga.

¿Cuándo arranca su vinculación con La Florida?

Desde que vine a vivir de Teverga a Oviedo, el día de la Pilarica de 1965, siempre he residido en la zona oeste de Oviedo. Primero en Olivares, no se me olvida, yo era un guaje y vine con mis padres. Ya llovió . Luego he vivido muchos años en Fuente de la Plata y ahora en Fuertes Acevedo.

¿Qué zonas abarca la alcaldía de barrio de La Argañosa?

Es muy grande. Abarca una parte de La Losa, desde la fuente; avenida de Colón; Valentín Masip; Silla del Rey, una parte de Fuertes Acevedo, justo enfrente de la plaza de Toros, toda La Ería y las calles que bajan a La Argañosa. El límite por esa zona está en San Antonio donde el bar Choque. Es un barrio muy amplio y con zonas diferentes.

¿Cómo surgió la propuesta para que sea el nuevo alcalde de barrio?

Fue hace unos meses, cuando el coordinador me lo planteó por el trabajo al frente de la alcaldía de Olivares, donde creo que se hizo una buena labor en la mejora de servicios básicos como el agua, que fue una inversión de 300.000 euros en aquel tiempo, el transporte municipal y la recogida de basuras. Logramos avances y se notó para mejor. Por ejemplo de esa etapa es el proyecto y la obra para el puente de La Florida. No nos tocó inaugurarlo porque hubo elecciones, pero quedó hecho y ahí está. Luego fui cabeza de lista a la alcaldía en Teverga.

Entonces tiene experiencia en bregar en el día a día de la política más cercana. ¿Por qué aceptó volver, después de tantos años al margen?

Cuando me plantearon volver, dije que si no me hacían nada para mejorar la zona, por donde vine me voy. Todos tenemos nuestras ideas políticas, pero en este puesto yo me debo a mis vecinos, que están por encima de todo. Mi función es ser el representante del Alcalde en La Argañosa. Asumo el puesto con la intención de hacer cosas, de lo contrario me voy.

¿Y le hacen caso los concejales cuando recurre a ellos para alguna reivindicación vecinal?

Sí, sí. No tengo de qué quejarme. Tienen un equipo muy servicial y ademas el Alcalde nos dijo que si algún concejal no nos atiende, que vayamos a él. Daniel Tarrio es el concejal para el primer contacto ante cualquer petición, para que la conozca, y luego ya nos dice si nos debemos dirigir a algún otro concejal.

¿Cuál es su modus operandi, ya le conocen los vecinos?

Vengo todos los días para que la gente me conozca. Todavía no tengo un despacho, pero de momento doy tarjetas, para que me tengan localizado. Paso por el centro social y tengo una libreta donde anoto todo. Ya está llena de pedidos para los concejales de turno. Quiero atender bien a los vecinos en todo lo que pueda y punto.

¿Qué es lo que más le piden?

Hay dos cuestiones en la que es muy necesario tomar medidas.

¿Cuáles?

Los patinetes y la recogida de los excrementos de los perros. La regulación de los patinetes resulta imprescindible porque en las aceras hay gente mayor y niños y ya son un peligro. Es necesario que la Policía tome cartas en el asunto para evitar que este problema vaya a más. Y los excrementos de los perros son una realidad que salta a la vista porque la mitad de los dueños pasan de recogerlos y el deterioro es evidente.

¿Cómo valora la integración de la población emigrante en uno de los barrio con más personas extranjeras de Oviedo?

Está muy bien que venga gente de otros países con ganas de trabajar, igual que en su día muchos españoles fueron a Alemania, Bélgica, Suiza y antes a América, pero es necesario que vengan con papeles, documentados. En este barrio hay mucha población extranjera porque hay muchos pisos antiguos, y, por lotanto, con alquileres baratos, por ejemplo en la calle La Argañosa.

La frontera de la alcaldía de barrio de La Argañosa llega hasta Fuertes Acevedo. ¿La reforma de la plaza de Toros, para cuándo?

El alcalde, Alfredo Canteli, ha dicho que esa obra es un compromiso de este mandato. Estará bien y es necesario dejar curiosa toda esa zona. Los vecinos se quejan de que es un foco de basura yratas. También va a venir un equipo de trabajadores para revisar todas las aceras y reparar las que hagan falta. El mantenimiento es necesario porque todo eso se hizo en la época de Gabino de Lorenzo y ya va para treinta años.

¿La plaza de Pedro Miñor se ha puesto más de moda con el fútbol?

El ascenso a Primera División ha dado un auge tremendo, los bares de la zona están encantados. Hay un ambiente muy bueno, pero hay que e tratar de evitar algún comportamiento poco cívico con el vecindario como mear en los portales. n