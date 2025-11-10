El Auditorio se llena de notas corales: así fue la primera de las jornadas en las que Oviedo canta a Europa
La agrupación Dafne fue la encargada de abrir la programación "Oviedo canta a Europa"
Oviedo tiene muchos mimbres para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Uno de ellos, es su tradición musical. No solo la lírica es protagonista en los diversos recintos culturales, también tiene cabida los diferentes géneros. La sala de cámara del Auditorio fue este lunes el lugar elegido para la primera de las tres sesiones del ciclo "Oviedo canta a Europa". Se trata de un festival por el que irán pasando las diferentes agrupaciones y el broche inaugural lo puso el conjunto Dafne.
Angel Albarracín Veses fue el director de esta parte e introdujo una modificación del programa. Comenzaron con "Coral (del Álbum para la Juventud)" de Robert Schumann y la letra de José A. Hidalgo. Siguieron con "Belle qui tiens ma vie (Pavane)" de Thoinot Arbeau y aquí llegó el cambio interpretando "Atardecer" de Sergio Santo Domingo que, en un principio, estaba previsto para el final. Acabaron cerrando con "Viva tutte la vezzose" de Giardine.
Después, le llego el turno al Coro Vetusta dirigida por Carlos Ruiz de Arcaute Rivero, el Coro San Javier con José Miguel Lamalfa Díaz al frente y el Coro Reconquista con la pianista María Suarez Casal y bajo la batuta de Ángel Gallego Vahillo. El martes tendrá lugar la segunda sesión.
