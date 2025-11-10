Los cambios que Alsa hará en las pantallas de la estación de autobuses: el nuevo modelo será más preciso y actualizado

Después de varios días con las pantallas de información fuera de servicio en la estación de autobuses de Oviedo, la empresa Alsa, operadora del recinto, anuncia que acelerará un proyecto de modernización tecnológica para mejorar la atención a los usuarios que ya tenía en marcha. El nuevo sistema, según explicaron fuentes de la compañía, busca ofrecer una información «más precisa, actualizada y libre de caídas», tras las incidencias registradas en las últimas semanas que generaron quejas entre los viajeros.

El problema se hizo visible a finales de octubre, cuando las pantallas situadas en el vestíbulo y los andenes de la terminal dejaron de mostrar los horarios y dársenas de salida y llegada de los autobuses. Durante varios días, los paneles permanecieron apagados, lo que obligó a los pasajeros a buscar información directamente en las ventanillas o entre los conductores de los vehículos.

La situación provocó la protesta de algunos usuarios, como el vecino Julio Somoano Ojanguren, que remitió una carta a este periódico reclamando la recuperación de la información «que antes se ofrecía en las pantallas, pues ahora ya ni eso». En su misiva, Somoano subrayaba que la falta de información en los paneles obliga a «deambular a los viajeros por la estación» y pedía, además, la instalación de pantallas de mayor tamaño, comparables a las de otras estaciones del país. «La actual situación perjudica el prestigio de Oviedo y su estación de autobuses entre los visitantes», concluía.

Consultada por LA NUEVA ESPAÑA, Alsa respondió que las incidencias técnicas ya han quedado resueltas. «Las caídas de los sistemas de pantallas han quedado solucionadas definitivamente», señalaron fuentes de la empresa. No obstante, reconocen que los fallos recientes han acelerado un proceso de renovación que ya estaba en marcha. «El sistema actual de pantallas necesita una actualización acorde con las opciones tecnológicas más innovadoras en la atención e información al viajero», indican.

El proyecto de mejora, explican, «se está desarrollando con toda la intensidad posible» y supondrá un salto cualitativo en la gestión de la información en tiempo real. «El nuevo modelo mejorará la precisión y la actualización de los datos para atender las necesidades de todos los viajeros», detallan desde la operadora.

Mientras se completa la transición, Alsa ha reforzado los puntos de atención al cliente. «Hemos incrementado el personal de información, disponible de 7.00 a 22.00 horas, y contamos con técnicos de servicio en el espacio comercial y los andenes», explican.

La empresa explica que los usuarios pueden consultar horarios, destinos y dársenas a través de otros canales de información: la web y la aplicación de móvil de Alsa, así como en los teléfonos del Servicio de Atención al Cliente (900 814 114) y el Servicio de Atención Comercial (902 42 22 42). «Los viajeros de las diferentes compañías que operan en la estación también disponen de sus propios canales de información, además de los servicios del Consorcio de Transportes de Asturias», añaden.

La estación de autobuses, gestionada por la compañía Alsa desde su inauguración hace un cuarto de siglo, es una de las principales infraestructuras de transporte de viajeros por carretera del norte de España. Por sus dársenas pasan cada día decenas de rutas regionales, nacionales e internacionales. La compañía confía en que el nuevo sistema de información esté plenamente operativo en los próximos meses, lo que permitirá a los usuarios acceder a datos actualizados en tiempo real, mejorar la visibilidad de los paneles y evitar las interrupciones que se han producido en las últimas semanas.