El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo con un niño asturiano que padece una enfermedad rara: "Este partido lo vamos a ganar"

El futbolista regaló una camiseta firmada a Javi Suárez, un niño ovetense de 8 años que sufre una enfermedad genética neurodegenerativa que se denomina "IRF2BPL". También es conocido como "trastorno del neurodesarrollo co casi no se sostiene pero este partido lo vamos a ganar", explica su madre, Ana Piera, en un video que ha compartido en sus redes sociales Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina, que vive en Gijón y que ha ejercido de hada madrina para darle la sorpresa al pequeño con la zamarra del Al-Nassar. "Ve todos sus vídeos", aseguran los allegados.

A través del movimiento "El Ángel de Javi" su familia trata de recaudar fondos para traer a España la terapia génica que se está usando de forma experimental en Estados Unidos y que cuesta un millón y medio de euros. "Contáis con todo nuestro apoyo", reiteró Ivana Rodríguez.

"Si conseguimos ponérselo rápido, muy probablemente podríamos revertir la enfermedad", explicó Priera que es médico de Urgencias de Familia, y quien a renglón seguido agradeció a la sociedad todo lo que están haciendo por ellos. "Cuando nos unimos, podemos conseguir milagros. Es fascinante y muy emocionante todo lo que está pasando porque esto no solo va en beneficio de Javi, sino de muchísimos niños y familias de España y del resto de Europa".

Amor Domínguez

Esta no es la primera muestra de solidaridad que ha habido con este asturiana en los últimos días. La anterior semana, el Real Oviedo anunció su nueva equipación e informó de que el 10% del importe que se pague por la camiseta será donado a la lucha que mantiene Javi. Además, el pequeño protagonizó el saque de honor del encuentro de los carbayones frente a Osasuna el pasado lunes ayudado por Santi Cazorla y Abel Bretones.