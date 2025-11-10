La Feria ArteOviedo arranca este miércoles en Trascorrales con obras de 14 galerías asturianas

La sala de Trascorrales ya está lista para la inauguración de la Feria ArteOviedo, una cita que ya suma quince ediciones y que permanecerá abierta desde mañana hasta el domingo en este espacio del casco viejo de la ciudad. El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, el concejal David Álvarez, explicó ayer que la feria contará con la exposición de las obras de catorce galerías de arte –de Oviedo, Gijón y Avilés– y que la edición de este año viene cargada de novedades. Entre otras, destaca la incorporación de propuestas como la lectura de textos de artistas y dramaturgia en vivo en torno a obras relacionadas con el arte contemporáneo.

El objetivo principal de ArteOviedo es concienciar al conjunto de la sociedad sobre la importancia del arte contemporáneo y la necesidad de acercarlo al público a través de nuevas fórmulas de mediación y participación. En esta decimoquinta edición se apuesta por fomentar el coleccionismo como dinamizador del tejido artístico e impulsar el reconocimiento de la figura del coleccionista como agente esencial en el sistema. «Con esta Feria buscamos mostrar las propuestas más actuales y también, como no, unir de una forma clara la dimensión cultural y económica del arte. Porque el arte no solamente, como siempre digo, nutre el espíritu, sino que es un factor imprescindible en la vida cultural y en el desarrollo económico de nuestra ciudad», explica David Álvarez.

Lecturas compartidas

Entre las actividades paralelas también se ha incorporado este año una nueva iniciativa en la que, a través de lecturas compartidas de textos de artistas como las “Memorias de Balthus”, se invita a analizar con mirada crítica y reflexiva la creación contemporánea. Además, como viene siendo habitual en ArteOviedo, también habrá talleres para niños y jóvenes. En este caso esos talleres estarán inspirados en las artistas Leonora Carrington y sus seres mágicos y en Sophie Taeuber-Arp, pintora, bailarina y diseñadora. También habrá una actividad de lectura de una obra en vivo para fusionar dramaturgia y pintura, basándose en el texto de «La autora de Las Meninas», de Ernesto Caballero. Para participar en los talleres infantiles –destinados a los niños a partir de 6 años– es necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico arteoviedoferia@gmail.com. «La feria tiene este año un día más y eso es el reflejo de la Fundación Municipal de Cultura», señala Natalia Alonso, la directora de ArteOviedo.

El concejal de Cultura y director de la Fundación Municipal considera que ArteOviedo es una gran oportunidad para los ovetenses y para quienes visiten la ciudad, una muestra del poder transformador del arte y de su papel esencial en la vida cultural y económica de Oviedo. «El arte tiene el poder y, yo creo que también la responsabilidad de transformar el mundo. No se puede entender la evolución de nuestras sociedades sin la mirada creativa y sin la sensibilidad estética que históricamente nos ha proporcionado el arte. Y junto a su enorme valor cultural y humano, el arte, como decía, posee una dimisión económica fundamental para que exista y prospere. Invito a todos los ovetenses y, por supuesto a todos aquellos visiten Oviedo, a acercarse a la plaza de Trascorrales, a acercarse a la creación artística que se ofrece con la mente abierta y sin ningún prejuicio», subraya David Álvarez.