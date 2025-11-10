"Un futuro sin violencia", el lema elegido por Oviedo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: el centro municipal acoge a 154 mujeres y 107 niños
La red municipal acoge 154 mujeres y 107 menores, ha recibido 839 solicitudes en la asesoría jurídica y 406 en la psicológica
El centro municipal de la mujer y la red de casas de acogida de Asturias serán las dos instituciones galardonadas durante el acto institucional que el Ayuntamiento celebrará el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así lo detalló este lunes la concejala delegada de Políticas Sociales, liderada por María Velasco, quien explicó que el homenaje tendrá lugar en el Salón de Plenos y contará con la presencia de representantes de la Corporación municipal que homenajearán al primero de estos servicios cuyo germen fue en 1999 siendo las primeras instalaciones en acoger a las víctimas en Asturias.
Los números que registra cada año son alarmantes. La asesoría jurídica recibió este año 839 solicitudes y la psicológica, 406. Además, acogen a 154 víctimas y 107 menores. Por su parte, el proyecto regional fue creado en 2022 y, en la actualidad, está formado por 30 apartamentos para emergencia y de larga estancia, dos casas de acogida y 22 pisos tutelados distribuidos por toda la geografía asturiana, que suman 78 plazas. Sus números de acogidos no paran de crecer.
1.323 víctimas desde 2003
Este reconocimiento es solo una de las actividades de una programación que consta de 37 actividades y que se organizará a lo largo de lo que resta de noviembre y diciembre "Habrá un gran volumen de actos cuyo nexo de unión es la sensibilización social; la sociedad dispone de valiosas herramientas para acabar con los estereotipos, pero este es un problema complejo. Desde 2003, 1.323 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y solo en 2025 llevamos 28 víctimas mortales, tres de ellas en Asturias".
Es por ello que uno de los objetivos principales de la programación será acabar con patrones adquiridos a lo largo del tiempo. "La violencia de género se expresa, a veces, en las normas sociales y culturales. La sociedad debe identificar las raíces para sembrar respecto, justicia, igualdad, apoyo, educación, entre otras", destacó.
Entre las actividades que se organizarán está una marca nórdica y una ruta de los 10.000 pasos cuyas inscripciones se abrirán este martes. Ambas partirán de la plaza de la Catedral y llegarán al Palacio de los Deportes donde los participantes podrán conocer las reformadas instalaciones. Además, habrá un taller de autodefensa femenina física y verbal que será impartido por José Luis Prieto, director nacional de Autodefensa de la Real Federación Española de Karate Destinatarias. Tendrá lugar el 13 de diciembre en el centro social de Buenavista a las 11.00 horas.
