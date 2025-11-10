Los grandes amagüestos del calendario de Oviedo: las citas que no te puedes perder

Es tiempo de comer castañas y el centro de la capital asturiana se prepara para acoger los diferentes amagüestos. La temporada la abrieron los vecinos del barrio de Santullano y el pasado fin de semana cogieron el testigo los residentes de la Zona Este. Para este domingo está programada una de las grandes actividades de la Sociedad Protectora de La Balesquida. La cita volverá a la plaza de Porlier después de celebrarse el año pasado se celebró en la Corrada del Obispo por las obras de peatonalización del Oviedo Antiguo-.

El asado se hará al amanecer para repartir las primeras bolsas a partir de las 10.30 horas. También se servirá sidra dulce. La entidad liderada por José Antonio Alonso seguirá con el reparto hasta las dos de la tarde y la jornada estará amenizada por la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo".

Del Centro Asturiano a Gascona

Por su parte, el Centro Asturiano celebrará en las instalaciones del Naranco la tradicional cita el 14 de noviembre. Desde las 19.30 horas, los socios —pequeños y mayores— podrán degustar castañas asadas y un vaso de sidra dulce, en un ambiente festivo y acogedor. La jornada estará amenizada por el grupo de baile regional y la banda de gaitas del Centro Asturiano, que llenarán el recinto de música, ritmo y asturianía.

Otra de las citas más multitudinarias en el corazón de Oviedo es el amagüestu del Oviedo Antiguo, que tendrá lugar el 21 de noviembre. La cita organizada por la asociación Oviedo Redondo comenzará a las seis de la tarde en la plaza de Porlier, contará con un taller de mayáu de sidra, animación infantil a cargo de Sueños de Papel y la actuación de la banda Los Gascones.

Por su parte, el amagüestu de la calle Gascona será el 23 de noviembre. La cita, una de las más multitudinarias en el Bulevar de la Sidra después de la preba, arrancará al mediodía.