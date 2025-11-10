IU propondrá un Plan Municipal de Vivienda accesible para Oviedo en plena negociación presupuestaria

IU-Convocatoria por Oviedo propondrá la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda accesible en las negociaciones presupuestarias. El grupo considera que "el acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad absoluta" y cree que esta propuesta servirá como "base para el desarrollo de nuevas políticas públicas en esta materia". "Trabajamos para que Oviedo cuente con un verdadero Plan Municipal de Vivienda que dé respuesta a la realidad social de la ciudad y priorice el alquiler asequible", aseguró el concejal Gaspar Llamazares.

Defienden que este plan permitirá coordinar de manera eficaz los distintos programas y recursos disponibles, con el propósito de avanzar hacia una política de vivienda más justa, sostenible y orientada al bienestar de la ciudadanía. Su desarrollo reforzará el compromiso institucional con las políticas sociales y promoverá un modelo de ciudad en el que todas las personas puedan disfrutar de una vivienda digna y de un entorno urbano de calidad.

El grupo reconoce que esta idea no deja de ser otro paso hacia la ansiada Oficina Municipal de Vivienda. Además, aprovechan para anunciar que, durante los próximos meses, colaborarán con el Principado de Asturias con el objetivo de movilizar la vivienda vacía y reforzar las políticas de apoyo al alquiler asequible. "Entendemos que es necesario seguir consolidando y desarrollando el pacto presupuestario en materias tan esenciales como la cesión de suelo para vivienda asequible", apuntan desde IU.