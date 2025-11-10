¿Cuántos kilos de alimentos han donado los asturianos a la Cocina Económica? El objetivo es recaudar 300 toneladas

100.000 kilogramos de alimentos no pereceredos. Estos son los resultados de la primera fase de la gran recogida puesta en marcha por la Fundación Banco de Alimentos durante el viernes y el sábado. Más de 350 supermercados de toda Asturias participaron en esta iniciativa, que contó con la colaboración de 900 voluntarios. "Los datos aportan un resultado parecido al del año pasado", contabilizaron desde la entidad quienes subrayaron que es cifra es positiva.

Sin embargo, quieren más. Su objetivo es recuadar 300 toneladas de comida en esta campaña, que cuenta con el patrocinio de Santi Cazorla. "Hacemos un llamamiento a los asturianos para seguir realizando donaciones económicas en las cajas de todos los supermercados de la región". Las aportaciones se pueden hacer hasta el domingo y el objetivo es alcanzar las 300 toneladas de alimentos, que permitirán a la institución seguir "proporcionando ayuda alimentaria a los 13.000 asturianos que la necesitarán durante el próximo año".

Se pueden ceder los alimentos directamente en los puntos de recogida o, aquellos que lo deseen, pueden realizar contribuciones en forma de dinero. La entidad habilita en su web un número de cuenta al que se le pueden realizar transferencias bancarias y un código al que se puede enviar dinero por "Bizum".